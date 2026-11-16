ODS se trápí, zázračný lék ale není na obzoru. Straně chybí lídr, který by ji táhl

V ODS proto už delší dobou stoupá nervozita, a v děčínské organizaci dokonce začali bít na poplach. Její volání po uspořádání mimořádného kongresu však stávající vedení na svém zasedání odmítlo.
Předseda Martin Kupka ale přislíbil představení nového (aktualizovaného) stranického programu, leč až v květnu příštího roku. A jeho strana prý též poskytne výrazně větší prostor novým tvářím. Otázkou nicméně zůstává, kde je chce hledat a jakým způsobem jim hodlá prostor poskytnout. Ten totiž v politice primárně patří těm, kteří zastávají nějakou funkci. V případě ODS tedy hlavně stávajícím poslancům a senátorům, popřípadě starostům nebo obecněji řečeno činitelům z regionální a komunální sféry. Nedokážou-li ale na sebe upozornit sami, těžko jim pomůže nějaké stranou organizované přehlídkové molo. A skutečně nové tváře se mohou ve veřejném prostoru viditelněji objevit až s novými volbami, čili nejdříve za dva roky.
Redakce webu Seznam Zprávy nedávno zjišťovala aktuální počty členů sněmovních stran a srovnávala je s loňským rokem. Žebříčku tradičně vévodí lidovci s více než sedmnácti tisíci členy. Se značným odstupem následuje Okamurova SPD, která vykazuje něco pod jedenácti tisícovkami členů. ODS těsně zaujímá třetí místo s přibližně 10 600 držiteli stranických legitimací, byť nyní již jen virtuálních, v systému MojeODS. Pak následuje obrovská propast. Čtvrté ANO sdružuje něco přes 3000 lidí, pátý STAN 2330, šestá TOP 09 jen 1737. Pirátů je pouze něco přes tisíc. Motoristé počet členů nesdělili. Úbytky i přírůstky se ve srovnání s loňskem pohybují v řádu nižších stovek.
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Z uvedených údajů však plyne jedno zajímavé zjištění: mezi počtem členů a výší preferencí neexistuje žádná přímá úměra, ba možná žádný nějak definovatelný vztah. Lidnatí lidovci se už po léta potácejí kolem hranice tří procent a svou spásu vložili do rukou šikovného marketéra a jihomoravského hejtmana Jana Grolicha, jenž se úspěchem v nedávných senátních volbách katapultoval do celostátní politiky. Jak si tam povede teprve uvidíme. Průzkumům již dlouho kraluje hnutí ANO, jehož členská základna je ale ve srovnání s ODS třetinová. A nynější hlavní konkurent občanských demokratů, STAN, má v komparaci s nimi jen zhruba pětinový počet členů.
STAN si formuje pevnější jádro
Pro současnou politickou stranu je tak evidentně kromě lídra, přitažlivého pro určité sociální skupiny, důležitý hlavně počet aktivních profesionálních členů, tedy lidí, kteří se chtějí politikou opravdu živit, provozovat ji jako své hlavní povolání. Plus, samozřejmě, efektivní marketing.
Hnutí STAN může ve srovnání s ODS nabídnout přece jen pestřejší škálu politiků včetně několika výrazných žen. A v jeho prospěch nyní nejspíše hovoří i menší ideologičnost, jež má kořeny v rodokmenu hnutí, začínajícího coby reprezentant zájmů komunální sféry. STAN dlouho sloužil jako příhodná druhá volba pro všechny, kteří z těch či oněch důvodů nemohli hlasovat dle své primární preference. Nyní si patrně začíná formovat pevnější voličské jádro, z čehož může do budoucna jen těžit.
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Dle průzkumu agentury NMS, zveřejněném počátkem listopadu, činí volební jádro hnutí STAN 4,9 %, kdežto u ODS jen 4 %. Volební potenciál, tedy množství lidí, kteří o hlasování pro daný subjekt nějak uvažují, zmíněná agentura u STANu naměřila ve výši 29,9 %, u ODS méně, pouze 18,3 %. (Zde ovšem respondenti mohli uvést více stran.) O tom, jakou část svého volebního potenciálu přetaví do skutečného zisku, však rozhodne především souboj opozičních stran mezi nimi samotnými.
Obnova Spolu by narazila
ODS po neúspěchu v parlamentních volbách vsadila na profilaci pod vlastní značkou. Do čela si vybrala Martina Kupku, jenž by se však hodil spíše do STANu. Nejen coby původně úspěšný komunální politik, ale i jako člověk v zásadě pragmatický bez polarizujících ideových postojů. Ve straně sice působí ideově vyhraněnější politici, z nichž určitě nutno zmínit místopředsedu sněmovny Jana Skopečka. Avšak neopustili by ODS pod jeho předsednictvím právě ti voliči, jimž konvenuje ideově volnější přístup či které přímo oslovil koncept koalice Spolu neboli integrace středopravicových stran?
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V ODS mohou být hodně rádi, že Motoristé sobě zatím předvádějí pouze mix neschopnosti, karambolů a siláckých provokativních výroků. Kdyby se Petr Macinka namísto pubertálního popichování feministek nebo ekologických aktivistů dokázal seriózněji ujmout role učenlivého žáka Václava Klause, preference občanských demokratů by možná poklesly k jednociferným číslům. A ohrozit je může i projekt Naše Česko jihočeského hejtmana a původně „ódéesáka“ Martina Kuby, byť v komunálních volbách skončil za očekáváními.
Sázka na výraznější profilaci ODS každopádně nevychází, neboť strana sama ideově tápe a zřetelný ideový profil nyní postrádá. Případná obnova něčeho v duchu koalice Spolu by však narazila minimálně na dvě překážky. Koncept integrace umírněné pravice je totiž stále pevně spojen s předchozím šéfem Petrem Fialou, jenž ale během svého premiérství nabral v očích veřejnosti až příliš mnoho negativních bodů, jedno, zda spravedlivě, či nikoliv. A za druhé, Grolichovi noví lidovci nyní evidentně hodlají ne kráčet, leč rovnou klusat vlastní cestou.
Stará dobrá poučka praví, že strana buď lídra má a všichni vědí, kdo to je, nebo ho prostě nemá. Může si pak na sjezdu zvolit nějakého předsedu, avšak těžko z toho vytěží raketový vzestup. Martin Kupka je údajně velmi pracovitý, nicméně role stranického lídra v politice znamená tu nejobtížnější metu, k jejímuž dosažení zpravidla pouhá píle nestačí. Nutné jsou i jisté vlohy, prostě DNA.
Kupku lze snadno kritizovat, že lídrovskou úlohu nezvládá, leč v současném biotopu ODS prostě tak vzácné zvíře jako lídr nežije a zákulisní dohody na případném předčasném sjezdu ho jednoduše nevyčarují. Nezbývá jí proto než poněkud „babišovsky“ apelovat zejména na stávající poslance, aby začali více makat. Jinak bude opravdu zle.