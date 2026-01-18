Po modré k diumvirátu Fiala - Kupka? Pro ODS nemusí jít zase o tak špatné řešení

Kupka přesto obdržel pouze něco přes 60 % delegátských hlasů, což značí, že ve straně po prohraných volbách panuje nespokojenost. Leč zároveň v ní nepůsobí žádná silná a respektovaná osobnost, jež by se oné nespokojenosti dokázala ujmout a osedlat si ji.
Porážku koalice Spolu v loňských volbách lze ale zhodnotit i pomocí klausismu nevýhra. Vždyť dostala jen o 180 tisíc hlasů méně než v roce 2021, přestože sociologické průzkumy dlouhodobě signalizovaly značné rozladění části původního elektorátu s vládou Petra Fialy, s jejími výsledky i špatným způsobem komunikace.
ODS má nového šéfa, vede ji exministr Kupka. SPOLU rozvíjet nebudeme, řekl
Nakonec však, jak se přiblížily den D a hodina H, dali Spolu ještě šanci, jelikož nechtěli návrat Andreje Babiše a STAN či Pirátská strana jim přišly příliš vágní nebo liberální. V součtu pak strany někdejší pětikoalice v posledních volbách dokonce oslovily o něco více příznivců než v předposledním volebním klání. Ale nestačilo to, poněvadž celkově propadlo méně hlasů.
Únava z Fialova stylu?
Zmíněných 180 tisíc voličů, tedy ztráta Spolu oproti volbám 2021, loni znamenalo 3 %. Motoristé sobě obdrželi 380 tisíc hlasů neboli takřka 7 %. Čímž nemá být řečeno, že oněch chybějících 180 tisíc lidí „frnklo“ od Spolu k Motoristům. Cílem je především ilustrovat, jak o celkovém výsledku voleb mohou rozhodovat opravdu procentíčka. Kdyby totiž Motoristé skončili na 4,9 %, vládu by s velkou pravděpodobností opět skládal Petr Fiala. Kongres ODS by ho přivítal jako triumfátora dlouhým a neutuchajícím potleskem a potvrdil by ho v předsednické funkci.
Takto již mandát ani neobhajoval a v projevu konstatoval, že po dvanácti letech jeho předsednictví je cítit „určitá únava z Fialova stylu“. Motoristy pak charakterizoval jako „uměle vytvořenou parodii na devadesátkovou pravici“. Ne zcela přesně, poněvadž Motoristé dovedli bodovat na tématu Green Dealu, jež v devadesátých letech v podstatě absentovalo.
ODS bude sytě modrá, říká Kupka. Do vedení strany se vrací i exministr Drobil
Se zmíněnou dobou je spojuje především postava jejich mentora a „otce zakladatele“ ODS Václava Klause, který je v posledních letech opravdu už jen smutnou parodií sebe sama z počátků své politické dráhy. Ovšem současnou ODS skutečně nešlechtí, že přišla o moc nikoliv kvůli Andreji Babišovi, ale především kvůli „parodickým“ Motoristům.
Kupka vystavil Spolu stopku
Nový předseda Martin Kupka dostal dávno před kongresem nálepku „Fialův klon“. Nicméně již v kongresovém sále hotelu Clarion zřetelně zazněl jeden významný rozdíl mezi končícím a nastupujícím předsedou. Petr Fiala se jasně vyslovil pro pokračování koalice Spolu a snahu po osamostatnění ODS označil za nerealistickou ambici, jež znemožní účinně čelit „mocenské mašinerii“ hnutí ANO.
Kupka naopak vystavil Spolu stopku, přinejmenším na několik let. Za svůj cíl si vytkl „posílit značku ODS v maximálním možném rozsahu“ a navýšit její volební potenciál nad dvacet procent. Intenzivní spolupráci s dosavadními partnery pochopitelně nevyloučil, leč každý teď musí pracovat hlavně na vlastní stranické identitě.
Bylo to dvanáct úspěšných let, loučil se Fiala. Neutká se o Hrad, podpořil Pavla
Což má logiku. Značka Spolu se nikdy neuchytila jako cosi s originální subjektivitou a navzdory marketingové snaze učinit z ní něco víc sloužila coby pouhé praktické „zastřešovadlo“. Avšak pokud KDU-ČSL ani TOP 09 v příštích letech nedokáží etablovat své preference bezpečně nad hranicí pěti procent, nejspíše se opět s ODS nějak spojí. Byť třeba jinou formou a pod odlišným názvem. Parametry české politické scény, kdy se kyvadlo moci zhoupne tam či onam na základě přesunu pár procentíček odněkud někam, je k tomu donutí.
Na čem ale bude Martin Kupka inovovanou a silnou identitu své strany stavět? Hovořil o nutnosti posílit ekonomickou kompetenci, pro ODS stále řekněme tradiční. Avšak renomované ekonomy v partaji spíše postrádá. Místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Skopeček sice ekonomii vystudoval, má z ní dokonce doktorát, ale profiluje se především jako politik.
Pan profesor a jeho „klon“
Kromě zmíněných Motoristů pak ODS možná vyvstane další přímý soupeř v podobě nového projektu jejího dlouholetého člena Martina Kuby, pokud se tedy chytí. A v dnešní rozbouřené době, kdy se zásadně proměňuje světový řád, navíc nikoliv v evropský prospěch, se pak obecně budou obtížně hledat jakékoliv ideové jistoty.
Senátorka Němcová po 32 letech končí ve veřejné službě. Nebude obhajovat mandát
Politika je však hlavně o lidech, v bouřlivých časech více než v těch klidných. V případě ODS především o mužích, ostatně, nové vedení je genderově stoprocentně nevyvážené. Leč Petr Fiala, navzdory údajné únavě ze svého stylu, pořád představuje jednu z největších devíz občanských demokratů. V zákulisí se hovoří o plánu, že získá nejen senátorské křeslo, ale dokonce post předsedy horní komory, tudíž druhého nejvyššího ústavního činitele v zemi. Před delegáty pak Fiala avizoval, že za dva roky na prezidenta kandidovat nehodlá. Jistě, Petra Pavla atakovat nechce. Ale za sedm let?
Miroslava Němcová na kongresu oznámila, že v letošních volbách své senátorské křeslo obhajovat nemíní. Znamená to odstartování operace „Fiala v čele Senátu“? Uvidíme. Bude-li úspěšná, ODS pak fakticky povede diumvirát Fiala – Kupka. Tedy, poetikou sci-fi vyjádřeno, pan profesor a jeho klon. Avšak v dnešní všeobecné personální bídě nemusí jít zase o tak špatné řešení.