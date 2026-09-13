Vezměme to po pořádku a fakticky. Co se týká dálniční známky. Ministr dopravy Bednárik svému předchůdci a předsedovi ODS Kupkovi řekl, že poplatek za jízdu na dálnici se od roku 2022 do roku 2025 pro běžné občany zdražil o 70 procent. Poplatek pro kamiony, tedy mýtné, se v letech 2022 až 2025 zdražil o 19,3 procenta. Zahraniční přepravci tvoří 54 procent přepravy. Čísla jsou to jasná. Člověk nemusí být marketingový a politický génius, aby si vzal jasný vzkaz pro občany – za Kupky dálniční známka pro lidi nahoru fest, pro dopravce ne, za Bednárika naopak. Mimochodem, před samotným projednáváním vystoupila poslankyně Černochová, které více než poplatky za dálnice ležela na srdci cesta kohosi na Ukrajinu.
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Končí pravidelné zdražování dálničních známek, denní bude platit od zakoupení
Eva Decroix nevzdala svůj boj proti dětskému certifikátu, který pachatelům závažných trestných činů znemožňuje pracovat tam, kde by se mohli snadno dostat do kontaktu s dětmi. Sekunduje jí v tom Marek Benda, předseda poslanců ODS, který je ve Sněmovně od roku 1990 doposud (tedy od 21 let).
Dětský certifikát byl schválen ve Sněmovně napříč stranami, což dokládá spolupráce Taťány Malé za ANO a Barbory Urbanové za STAN. Jestliže je dětský certifikát podle Decroix nelidský a podle Bendy neústavní, zbývá běžnému člověku úvaha, jestli by si Decroix a Benda pořídili coby pečovatele či pečovatelku nebo poslali děti na tábor s vedoucími lidi, jimž by to jinak dětský certifikát znemožnil.
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Proč by ODS za války poslankyni Evu Decroix popravila za úsvitu
Debat o státním rozpočtu jsme si užili dost a ještě užijeme. Je smutné, že opozice nepředkládá věrohodnou alternativu, abychom ji mohli zhodnotit. Jen kritizuje návrh Aleny Schillerové, na což má právo, ale neřekla, jak by rozpočet sestavila jinak a lépe.
Vrchol všeho ale byla televizní vystoupení Jana Skopečka a Martina Kupky v přibližně stejném čase na dvou různých stanicích. Podle ekonomického experta ODS Skopečka by rozpočet se schodkem 150 miliard nešlo sestavit (respektive 154 miliard dle bývalého ministra Stanjury). Skopeček realisticky a odborně vyložil, že by se pohyboval kolem 300 miliard schodku. Kupka tvrdil, že by naopak Stanjurův návrh vyšel a schodek by se vešel do 150 miliard korun. Co si z toho asi tak může volič vzít jiného než to, že když už se do toho pouštějí, mohli by se alespoň soudruzi kapitalisté domluvit na jedné verzi.
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Opozice jede dál ve svých vyjetých kolejích. Láká jako kolotoč bez atrakcí a cirkus bez zvířat
Pikanterie se strhla kolem novely stavebního zákona, kterou po senátní vratce prosadila ministryně pro místní rozvoj Mrázová coby nápravu zpackané digitalizace bývalé vlády za účasti Pirátů. Zde se projevil již tradičně nejpříčetnější z poslanců ODS Karel Haas. Prohlásil, že na kritiku o údajně prokorupční úpravě odmítá přistoupit, protože nevěří, že je v ČR a priori zkorumpovaných 658 městských rad. Novinkou návrhu totiž je, že o minoritních změnách územního plánu mohou rozhodovat se souhlasem dotčených stran i rady měst, ne pouze zastupitelstva. Podle argumentace ministryně Mrázové se rady scházejí častěji. Pintlich logiky by se možná zamyslel, že pokud by kritici měli pravdu, rady mohou být zkorumpovatelné a zastupitelstva nikoliv?
Poslední zarážka – jakkoliv žinantní – se týká opět Evy Decroix, nově to partnerky kolegy poslance ODS Havránka. Oba dávali na odiv konzervativní a rodinné hodnoty coby základ své politické kariéry. Decroix s Havránkovou manželkou roztáčely Dámský klub ODS. Vše do chvíle, než Havránka s Decroix vyfotila redaktorka bulváru v Polsku, prý shodou náhod ve stejném místě na dovolené. Přidejme k tomu bitcoiny, kampeličky a pokrm je hotov.
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Rozvrat Dámského klubu ODS: Inspirací to začíná, ale ty konce!
Každý má právo vést politickou kampaň, jak uzná za vhodné, každý může volit, koho chce, říkat, myslet si, co chce. Jen je tedy jediná záhada. Jak si na výše zmíněném ODS myslí, že naláká zpět voliče? Nabízí se jiná diagnóza než psychiatrická?