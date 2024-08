Odzívaný kolaps. Tahle politická elita šlape po nemajetných, a ještě jim káže cosi o nárokové mentalitě

Automobilistickým příkladem z poslední doby je tažení ministra dopravy Kupky proti špatné kvalitě práce Stanic technické kontroly a měření emisí (STK), při namátkových kontrolách většina vozidel neprojde a řidiče čeká postih. To je určitě správné, ale stát by měl být přísný jaksi symetricky, tedy udělovat citelné pokuty těm STK, které podobné vraky na silnice pustily. Dokud to neudělá, nic se nezmění. Pořád totiž v republice bude dost těch, kdo auto potřebují a nemají na nové či zánovní, a proto jezdí ve vracích. Co by způsobilo opravdu důsledné tažení za korektní STK? Výraznou redukci vozového parku v Česku, sníženou mobilitu obyvatel a patrně zavření mnoha STK. To ale ministerstvo nedopustí, protože řešení nemá a vlastně je nechce hledat.

Zdravotnická verze kolapsu je ještě horší.