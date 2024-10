Právo na placení hotovostí. Má se ochrana před on-line diktaturou stanovit zákonem?

Že by byl Dylan až takový staromilec, ba tmář? Ne. Jde o to, aby si lidé nenahrávali či nefotili jeho vystoupení, což není rozhodnutí samotného Dylana, ale toho, kdo pečuje o jeho autorská práva. Ale cosi obecnějšího to naznačuje.

Ilustruje to, že svět off-line není jen doménou zapšklých lidí, nevzdělanců, populistů či prostě „dezolátů“, jak jsou s oblibou nálepkováni. I ve světě technologického pokroku, liberální demokracie a „sluníčkářů“ (tak se zase s oblibou říkalo fanatikům progresivismu) nastávají situace, kdy věci fungují po staru. Kdy se všudypřítomný on-line svět prostě na chvíli vypne.

Je to dobře, či špatně? To je věc názoru i vkusu. Autor těchto řádek je znám jako staromilec. V srpnu, když chodil po Šumavě, ho rozčilovaly davy cyklistů, před kterými musel uskakovat a navíc poslouchat hovory z mobilů, které nepouštějí z ruky. Třeba o tom, jak dopadla schůze správní rady (muž manažerského typu). Nebo jak naprogramovat pračku (mondénní dáma). Ale velká většina lidí on-line světu fandí, to je zcela očividné.

Když jízdenku koupíte jen on-line

Zajímavá politická otázka zní už nějaký čas takto. Má být právo na život off-line a placení hotovostí ukotveno v zákoně? Nota bene přímo do ústavy?

V Senátu už jednou tento projekt velmi těsně neprošel. A nyní se chystá repríza. Senátorky Chalánková a Kovářová svolaly k tématu ve středu kulatý stůl, jak informoval například web Seznam Zprávy. Sešli se tam kompetentní lidé (od šéfa finančních trhů na ministerstvu financí Hradila přes šéfa regulace platebního styku v ČNB Vodrážku po ústavního právníka Kudrnu). Padaly zajímavé a racionální argumenty.

Třeba ten, že některé regionální železniční spoje už jezdí bez průvodčích, jízdenky lze koupit jen on-line a je otázka, zda to každý senior zvládne. Další argumenty jsou známy už déle. Například že v Rakousku už podobný zákon platí. A je snad Rakousko zemí „dezolátů“?

Opačný pohled ilustruje argument, že před „digitálním vyloučením“ chrání jiné zákony, třeba zákon o krizovém řízení, tudíž není třeba nová, zvláštní, natožpak ústavní legislativa. Ale totéž se říkalo na adresu Istanbulské úmluvy proti násilí na ženách, a přesto pro ni byla velmi hlasitá podpora. Takže.

Proč není podobně hlasitá podpora pro zákon o právu na život off-line a na hotovost? Proč jeho stoupenci získávají nálepku „divných lidí“, populistů, ba skoro „dezolátů“? Proč tady neplatí – na rozdíl od řady jiných témat – zásada předběžné opatrnosti?

Vraťte mi můj štrozok

Zkuste si představit on-line svět bez hotovosti, svět, ve kterém jste odkázáni na banky téměř feudálním způsobem. Když banka zavede negativní úrok (takové situace již nastaly, byť ne v Česku), když podobně postupují i její konkurenti, máte jasnou volbu. Vklad můžete vybrat a peníze nacpat třeba do „štrozoku“, jak říkávaly prababičky. Ale kam byste nacpali digitální peníze? Nikam. Zůstaly by na účtu a užíral by je negativní úrok.

Nebo. Co až se plně rozvine kultura sociálních kreditů? Kupujete-li za hotové například maso či letenku, není problém. Ale do digitálních transakcí vidí někdo třetí, byť to není člověk, ale umělá inteligence. Jste-li v huxleyovském světě on-line, zdraví i sterility a kupujete-li maso či letenku digitálně, na monitoru může naskočit i tato hláška: „Maso jsi kupoval nedávno, počkej si do zimy.“ Nebo: „Víš, že létání ohrožuje klima i planetu? Zkus to až za tři roky.“

Jasně, tyto ukázky jsou schválně přepjaté. Ale západní svět tím směrem kráčí. Je dobře, když někdo jako Dylan, básník, muzikant a nobelista Bob Dylan, ukáže, že lze fungovat i off-line.