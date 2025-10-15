Proč nevydat Okamuru a Babiše: kauzy jsou na vodě

Zdeněk Koudelka
Úhel pohledu   11:30
Poslanecká imunita dříve chránila parlament před perzekucí výkonné moci. Ale autonomie parlamentu jako reprezentanta lidu, coby zdroje moci v demokracii, vyžaduje ochranu i před mocí soudní. Soudci mají své politické názory a někteří vstupují svými rozhodnutími do politiky.
Imunita chrání výsledek voleb tím, že váže trestní odpovědnost na posouzení parlamentu, zda stíhání poslance není pokus státního zastupitelství či soudů ovlivnit výsledek voleb.

Andrej Babiš je stíhán od roku 2015. Dvakrát byl obžaloby zproštěn soudem první instance – Městským soudem v Praze. Jen soud první instance může někoho uznat vinným, to nemůže odvolací soud ani Nejvyšší soud. Přesto si odvolací Vrchní soud v Praze vynucuje Babišovo odsouzení. Případ je sporem, zda soudy první instance o uznání viny rozhodují svobodně, či musí převzít vůli odvolacího soudu. Nemá-li odvolací soud pravomoc uznat obžalovaného vinným, nemůže si to vynucovat po soudu první instance.

Soud požádal Sněmovnu o vydání Babiše v kauze Čapí hnízdo

Postup Vrchního soudu v Praze již vedl ke křiklavému porušení práva. Vrchní soud si takto vynutil odsouzení Roberta Tempela na doživotí, přestože ten byl opakovaně Krajským soudem v Plzni obžaloby zproštěn. Dokonce vrchní soud nařídil změnu soudního senátu v Plzni, a když jej i nový senát zprostil, nařídil změnu soudu z Plzně do Prahy. Až Evropský soud pro lidská práva to napravil. Ale náprava trvala dvacet let a Tempel byl ve vězení. Nyní mu stát platí za nezákonné rozsudky miliony.

Odvolací soud nemůže hledat po celé zemi soudce, který je ochoten někoho odsoudit, když to sám odvolací soud učinit nemůže. Vrchní soud opakuje u Babiše nátlak jako u Tempela. To je důvod pro nevydání Babiše k trestnímu stíhání. Zákon by měl výslovně tlak odvolacího soudu na soudy první instance u uznání vinny znemožnit.

Státní zástupce podal obžalobu na Okamuru a SPD za podněcování k nenávisti

Tomio Okamura je zase stíhán za předvolební plakát. Nechceme-li z poslanců dělat politické vězně, nemá být vydán k trestnímu stíhání. Plakáty ve volební kampani jsou politikou. Je to podnět ke změně zákonů, aby politické projevy učiněné v rámci svobody projevu nebyly trestné u nikoho. Jinak budou u nás političtí vězni jako do roku 1989, kdy režim tvrdil, že političtí vězni u nás nejsou, že všechno jsou jen vězni kriminální.

Autor je právník a krajský zastupitel Trikolory

