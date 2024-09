Na Okamuru platí Godwinův zákon: kdo v debatě první použije příměr k Hitlerovi, prohrál

Jedná o tom imunitní výbor, před týdnem jednání přerušil do doby po krajských a senátních volbách. Jak říká šéfka výboru Helena Válková, odklad má pomoci i k deeskalaci nepřátelské atmosféry. To je dost idealistický, někdo by řekl naivní pohled. Atmosféra je prostě taková, jaká je. Bude taková přinejmenším do sněmovních voleb za rok. A vsaďte výplatu, že se udrží i po nich.

Pokud jedna parta viní druhou ze zlodějen a z toho, že zemi zatahuje do války, a ta druhá zase upírá té první demokratický charakter (kádruje i parlamentní politické strany na demokratické a nedemokratické), nemůže to odeznít samo. Nebo prostým střídáním moci po volbách. Nebo v reakci na pouhý apel.

Co se hodí do kampaně

Jenže ve sporu Okamury a Bartoška nejde o výše zmíněné věci. Nejde ani o to, kdo z nich je blíže pravdě či kdo koho více urazil. I urážet je přece možné jakžtakž kultivovaně. Jde o to, že i když je někdo rozčílený a má pocit neférového zacházení, nemusí hned tasit přirovnání k Hitlerovi.

Těžko se zbavit dojmu, že Okamura tak činí cíleně. Že to udělal proto, aby ho imunitní výbor tlačil k omluvě či pokutě. Aby pak mohl – jak učinil v úterý – demonstrativně prohlásit, že se neomluví, a pokud mu výbor uloží pokutu, má být ta částka (měsíční plat poslance) převedena ve prospěch matek samoživitelek, aby ji koalice nerozkradla. No řekněte, nepadne to do právě vrcholící volební kampaně?

Ale jádro věci je jinde. A sice v tom, zda se má přirovnání k Hitlerovi, ke strůjci genocidy a války, která uvrhla celý svět do neštěstí, používat v nejrůznějších, i zcela banálních situacích. Dejme tomu, že má pravdu poslanec Okamura a poslanec Bartošek skutečně urazil jeho stranu SPD. Je to ale důvod, aby byl Bartošek cejchován na Hitlera? Má se inflace hitlerovských příměrů roztáčet dál? To je jádro problému.

Inflace hloupých příměrů

Tyto věci se velmi nešikovně řeší pomocí psaných zákonů a stanovených pravidel. Tady přece nejde o hlásání násilí (na to jsou trestní paragrafy), jen o hloupý příměr. Ale připomeňme toto.

Právě inflace hloupých příměrů s Hitlerem vadila už před třiceti lety americkému právníkovi Miku Godwinovi, zejména v internetových diskusích. Proto stanovil pravidlo, kterému se stále říká Godwinův zákon. Kdo v debatě použije jako první příměr s Hitlerem, tak prohrál. Dokázal tím totiž, že mu došly racionální argumenty.

V tomto smyslu Tomio Okamura prohrál již 9. května, když na plénu sněmovny hitlerovské přirovnání tasil. I tento závěr je samozřejmě idealistický. Ale máte po ruce nějaký lepší a vymahatelný?