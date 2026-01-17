Malostranský zápisník: Jak nám erotika šmodrchá vztahy v české politice

* Erotika, erotika, proč se nás tak mocně týká?“ Českou politiku aktuálně komplikuje hned několik partnerských, respektive spíše expartnerských vztahů. V koaličních řadách hrozí výbuchem vyostřený konflikt a probíhající soud mezi dvěma poslanci, ekonomy a exmanželi Markétou Šichtařovou (SPD) a Vladimírem Pikorou (Motoristé). V ODS zase znesnadňuje výběr nového vedení rozpadlý vztah exministryně Jany Černochové a senátora Martina Červíčka: protože má Červíček velkou šanci stát se místopředsedou, nemůže ODS z pudu sebezáchovy dopustit, aby na poradách předsednictva seděla i Černochová. No a do třetice teď u soudu končí pokus o ekumenické manželství senátorky ANO Jany Mračkové Vildumetzové a bývalého člena vedení ODS Jana Mračka. Politikům by se měly partnerské vztahy přímo zakázat Ústavou!
Šichtařová se musí omluvit Pikorovi za slova o domácím násilí, nařídil soud
* Tomio Okamura bude jako šéf Sněmovny asi často oslovovat nějaké auditorium. Řekněte mu prosím někdo, že jeho věčné oslovování „vážené dámy a pánové“ znamená buď: 1/ řečník plave v gramatice, protože nejsou žádní „vážené pánové“, anebo 2/ řečník fakticky říká: „Vážené dámy a (nevážení) pánové.“ Co je lepší?
* ODS si o víkendu vybírá nového předsedu. Straně se vždycky nejlépe dařilo, když měla v čele nějakého alfa samce: buď Václava Klause s obrovskou autoritou, anebo chachara s gulama Mirka Topolánka. Teď si modří ptáci dvanáct let vyzkoušeli neslavnou éru sice ctihodného profesora, ale beta samce Petra Fialy. A čeká je bolestné rozhodnutí: vystačíme si v nelehkých časech s gama samcem?
* Česká televize obnovila nedůstojnou praxi, že když politik nepřijme její pozvání, nechá u stolu volnou židli i skleničku s vodou a oznámí, že ten a ten výtečník nechce přijít. Zvláštní je, že se to děje výhradně u politiků z té strany barikády, jíž liberální média úplně nefandí. A zvláštní je i to, že už od března 2014 není volná židle a plná sklenička v Otázkách Václava Moravce a dole neběží titulek: „Nemít tento pořad extrémně vrtošivého moderátora a televize slabého ředitele, na tomto místě by mohl sedět dlouholetý předseda parlamentní strany a aktuálně i předseda Poslanecké sněmovny.“
Piráti chodili ve Sněmovně pozpátku. Babišova vláda nás táhne zpět, tvrdí
* Pirátští poslanci při jednání o důvěře vládě zaujali chůzí pozpátku (protože Babiš táhne zemi zpátky k Husákovi). Marketingový tým strany přitom v předvečer schůze navrhoval i dvě další možnosti: 2/ Budeme skákat po jedné noze (protože země za Babiše kulhá). 3/ Přijdeme úplně nazí (protože za Babiše máme holé zadky). Ač všechny mladé pirátské poslankyně hlasovaly pro trojku, předseda Zdeněk Hřib to prý zarputile odmítal. My sice tušíme proč (a napovídá tomu i jeho 19 vystoupení na schůzi), ale nechceme být zlí…