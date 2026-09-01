Soudkyně městského soudu Monika Křikavová dnes konstatovala: „Demokratický právní řád musí být dostatečně sebevědomý, aby snesl politické projevy, které jsou přehnané, zjednodušující, provokativní nebo na hraně dobrého vkusu.“ To ale říkala část právníků od samého počátku, nevkus a hnus není trestně postižitelný.
Citujme soudkyni Křikavovou ještě jednou: „Předmětem tohoto řízení nebylo hodnocení správnosti politických názorů obžalované, úkolem trestního soudu není rozhodovat, které názory na migraci, sociální politiku nebo integraci jsou správné nebo nesprávné… Naším úkolem bylo posoudit, zda byly překročeny hranice stanovené trestním právem.“
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Tento právní názor ostře kontrastuje s názorem soudkyně první instance Ivany Tiché: „Záleží na tom, jakým způsobem názor prezentuji. Projevení názoru musí být takové, aby nebylo za hranou zákona, aby nevzbuzovalo nenávist k těm osobám.“
Soudkyně Tichá se domnívá, že plakáty vyprovokovaly strach, závist a nenávist, a srovnala případ plakátů s případem důchodce Baldy, který byl odsouzen na čtyři roky za teroristický útok. Spojitost obou případů je však čistě spekulativní, protože Balda byl odsouzen v roce 2019 a SPD plakáty vyvěsila v roce 2024.
Nepopiratelná realita
Teze, že nevkusní politici patří za mříže, tedy nevítězí, a je to dobře. Protože na základě tohoto postoje bychom mohli trestně stíhat třeba bývalého vládního koordinátora strategické komunikace Otakara Foltýna. Ten šířil nenávist a strach podobnými metodami jako pan Okamura.
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Rozsudek samozřejmě není obhajobou podobné dryáčnické kampaně, ta je bez ohledu na jakýkoli další soudní verdikt odporná a pro většinu lidí nepřijatelná. Problém leží jinde, Okamura a spol. se na plakátech vytvořených umělou inteligencí odkazují k realitě, kterou nelze popírat.
Například nárůst útoků noži je v západní Evropě nutné spojovat s migrací. „Chirurgové“ jsou pak jasnou narážkou na naivní obhájce migrace, kteří před deseti lety zcela vážně tvrdili, že do Evropy proudí lékaři, právníci a univerzitní profesoři, kteří společnost obohatí. Po deseti letech lze tento postoj vyhodnotit jako trestuhodnou naivitu.
Nelze popírat, že podstatná část příchozích nerespektuje nejen naše hodnoty, kulturu a civilizaci, ale ani naše zákony, občanské svobody jako rovnost pohlaví a náboženské svobody. Odmítání nepříjemné reality je vodou na mlýn SPD a podobných stranám.
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Malý důvod k optimismu
Jen spekulací zůstane otázka, zda by si na ony dva plakáty dnes někdo vzpomněl, kdyby v srpnu 2024 nepodal šéf pražské buňky TOP 09 Jiří Pospíšil trestní oznámení. S každým úkonem justičních orgánů se plakáty znovu a znovu dostávaly do médií a předseda SPD Okamura se mohl před svými podporovateli opakovaně tvářit jako oběť justiční šikany.
Zhorší se úroveň politické soutěže v Česku, když politici podobného ražení získali pro podobné kampaně „povolení“? Pokud jim nebudou média dávat velký prostor, pak nikoli, výsledek voleb v roce 2024 tyto plakáty totiž nijak nepoznamenaly, respektive na jejich základě SPD nezaznamenala drtivé vítězství.
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Jenže na druhé straně nechutnosti tohoto druhu jsou příležitostí pro jiné politiky, kteří rádi podají trestní oznámení, a to z důvodu, že tím demonstrují svou morální vyspělost a nadřazenost. I proto nemáme k optimismu moc důvodů.