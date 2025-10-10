Rizika nové vlády: Okamura smrdí, Turek žvaní. A Babiš se vzdal svého snu

O půdorysu nové vládní většiny bylo jasno vlastně už v sobotu večer u číše vína v Průhonicích, pět dní po volbách se licituje o posledních jménech budoucích ministrů. Na program nové vlády snad také časem dojde...
Jistým překvapením je, jak rychle se Andrej Babiš vzdal svého letitého snu, tedy vládnout jednobarevně, ať ve vládě většinové, anebo alespoň menšinové. To vzalo zasvé hned v sobotu večer, kdy vítěz voleb (34,5 %) bez boje ustoupil svým dvěma partnerům (dohromady 14,5 %), kteří chtěli být ve vládě přímo. Kdyby Babiš projevoval stejnou tvrdost a kreativitu v byznysu, seděl by dnes se svým Agrofertem stále v jedné garáži. Ale kdo chce kam...
Macinka by byl skvělý ministr životního prostředí, Klempíř kultury, řekl Turek
Největším problémem, na který zatím sestavování koaliční vlády ANO, SPD a Motoristů naráží, je komunikace. Je léty prověřeno, že skládání jakékoliv vlády by slušelo něco na způsob konkláve při volbě papeže, tedy zavřít všechny rozhodující politiky do jedné místnosti, sebrat jim mobily – a pustit je ven až s hotovým seznamem ministrů a vládním programem. Ubyla by tak spousta šumů, úniků a nepříjemností.
Takto musel ve středu Babiš apelovat na své partnery, aby přestali vyjednávání tak nadšeně a prostoduše komentovat do médií. O den dříve totiž hasil požár kolem úplně pitomé (pitomiové?) výhrůžky předsedy SPD, jak zařízne policejního prezidenta, protože ho muži zákona honí kvůli plakátům s chirurgy z dovozu. Politická embrya z Motoristů se zase předhánějí v líčení toho, jaké ministerstvo už má kdo z nich v kapse. Jako jediný politicky svéprávný se mezi nimi zatím bohužel jeví absolvent staré klausovské školy Boris Šťastný.
A jako by nestačilo, že nadržení političtí novicové pouští úniky do médií, ještě se snaží rozložit novou koalici už před jejím vznikem. Protože když volební lídr Filip Turek o svém koaličním partnerovi řekne, že s Tomiem Okamurou ani nikým jiným z SPD by nikdy ve vládě neseděl, je to setsakramentsky blízko žlučovité nestorce ODS Miroslavě Němcové, která o šéfovi SPD napsala: „Štítila bych se ho dotknout, vzala bych si rukavice.“
Vymění Babiš Okamuru za lidovce? Pár indicií by bylo
Motoristy nikdo do koalice s kontroverzní SPD nenutil, lezou do ní sami, dobrovolně a evidentně dost nadšeně. Nikdo po nich také nechce, aby u piva demonstrovali hlubokou lásku jako kdysi svatá trojice Fiala, Jurečka a Pekarová Adamová, ale veřejně deklasovat svého koaličního partnera je stejné jako říci o své nevěstě, že se vám sice její věno moc líbí, ale do postele byste s ní nikdy nevlezli.
Turek tak jen pokračuje ve své spanilé jízdě mezi nacistickou veteší, rvačkami v barech nebo záměnou dálnice za okruh formule 1. A vyjde-li skutečně jeho nominace na ministra zahraničí, budeme možná ještě blahořečit tomu, že od vstupu do EU si celou důležitou zahraniční agendu dělají sami premiéři, zatímco nástupci Edvarda Beneše či Jana Masaryka jsou už dnes pouhými ceremoniálními cestovateli po Africe či Jižní Americe.