Městys Okříšky bude bez kamionů

Když se ohlédneme, podařilo se nám už splnit hodně úkolů, další jsou rozpracované nebo ve stádiu příprav. Když se nám bude dařit jako dosud, budeme mít ve velké části Okříšek novou oddílnou kanalizaci a optickou informační síť. Přibydou nově vydlážděné chodníky, nové povrchy místních komunikací s bezpečnostními prvky pro zpomalení dopravy. Pevně věřím, že v té době už bude hotový obchvat městyse a také přeložka do průmyslové zóny, takže se zbavíme zátěže kamionů. Ty v centru nahradí více zelených ploch se stromy a vodními prvky, které osvěží životní prostředí.

Důležitým úkolem je zastavit demografický pokles z posledních let, udržet doma mladou generaci a přilákat nové obyvatele. Proto doufám, že v roce 2032 zde budou stát nové bytové domy, pro které nyní hledáme vhodné plochy. Snad se také podaří přesvědčit ke spolupráci majitele potenciálních stavebních pozemků. Na zasíťovaných parcelách pak vyrostou rodinné domy, okolo nichž budou běhat party dětí. Na ty jsme připraveni, máme přistavěnou mateřinku a velmi dobře vybavenou základní školu, obojí s dostatečnou kapacitou.

Máme u nás ještě jedno motto: Okříšky – městys, kde to žije. Pro jeho naplnění jsme v minulých letech vybudovali nová sportoviště a moderní kulturní dům. Teď už je jen na našich občanech, aby je oživili, sportovali, tancovali, zpívali, rozvíjeli spolkovou činnost. Doufám, že i za deset let budou aktivní všechny místní spolky, kterých nemáme málo. A že přibydou nové. Aby Okříšáci bavili Okříšáky, protože to je desetkrát lepší než dovezená profesionální kultura.

A co budu dělat já? Věřím, že v té době už budu spokojený důchodce, budu chodit na procházky, na pivečko a dívat se, jak náš městys rozkvétá. Přitom budu sledovat svoje nástupce, jak pokračují v tom, co jsme s kolegy v zastupitelstvu rozjeli. A když bude zájem, třeba i poradím… I když, to už bude nová generace, s vlastními názory a představami o rozvoji Okříšek. A tak to má být, dívat se stále dopředu, tak jako se my dnes díváme do roku 2030 a ještě dál.