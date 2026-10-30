Pamatujeme se na to všichni. Donald Trump během své prezidentské kampaně v roce 2024 prohlásil, že by válku na Ukrajině zvládl ukončit do 24 hodin. Brzy to bude 24 měsíců, ale výsledky se dosud nedostavily. Právě naopak.
Rusko i Ukrajina své vojenské operace eskalovaly a momentálně vedou bezohledné útoky vůči nepřátelské infrastruktuře, a nezřídka též civilním cílům. Drastické záběry z fronty, jako je malá ukrajinská holčička v charkovském parku, jsou toho každodenním dokladem.
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Největší deeskalace od začátku války. Příměří v Oleškách má trvat šest dní
Dosud největšího úspěchu v otupování kopí tak dosáhla první dáma USA Melania Trumpová společně s papežem Lvem XIV. Oba apelovali na ruského prezidenta Vladimira Putina, aby vzal v potaz katastrofální humanitární situaci v ukrajinském městě Olešky na levém břehu Dněpru. V obci před začátkem bojů žilo 24 tisíc obyvatel, nyní jich tam živoří sotva 1700 – údajně o jednom chlebu či pytlíku rýže denně. Občas lze získat takovou vzácnost, jako je rajče.
Za vším hledej ženu
Světe div se, Putin souhlasil. V současnosti již čtvrtým dnem v Oleškách trvá klid zbraní a byly otevřeny humanitární koridory, kterými do města proudí potraviny. Přeživší obyvatelé zároveň mohou město opustit. Jeden ukrajinský politik to nazval „největší deeskalací od roku 2022“. A má pravdu. Kdy se doposud přestalo střílet na exponovaném místě fronty, když pomineme několik výměn zajatců, jež si Rusové a Ukrajinci vyjednali bilaterálně mezi sebou? Nikdy nikde.
Nabízí se otázka, jak je možné, že Melania Trumpová zmůže s šéfem Kremlu víc než její manžel. Když totiž lídr svobodného světa vyhlásí energetické příměří, Rusové se nesnaží ani předstírat, že ho dodržují. Ba naopak, své útoky ještě zintenzivní, jako by chtěli ukázat, že oni si na Ukrajině mohou dělat, co chtějí.
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Město, kde lidé jedí trávu. Fotograf pronikl do rozbombardovaných Olešek
Odpověď nebudeme nikdy znát přesně, ale zdá se, že Putin je skutečně vynikající psycholog. Ví, že vliv první dámy na Trumpa je veliký a její zklamání nad nelidským chováním pána Kremlu by se propsalo do politiky USA vůči Rusku. Putin proto má paradoxně větší vítr z ní než ze samotného Trumpa. Ten totiž na ruské geopolitické facky zatím zpravidla nereaguje, přesněji, dělá, že je nevidí. Ne tak jeho manželka v humanitární oblasti. Co z toho vyvodit?
Tvrdí-li někdo, že ženy nemají na velkou politiku zdaleka takový vliv jako muži a dokládá to počtem mužů v různých, často bezobsažných funkcích, nerozumí dobře pravé dynamice mocenských vztahů. Přísloví „za vším hledej ženu“ totiž právě ve velké politice platí víc než kde jinde.