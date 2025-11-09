Erben, Topol, Berousek. Výprava za olšanskými „nej“ po setmění

A to skoro doslova. I když – ne až tak s křížkem jako s průvodcem, ne až tak po funuse, ale po hřbitově: dovolím-li si parafrázovat známý vtip o Rádiu Jerevan. Ale ta hřbitovní tematika sedí. „Hápéeska“ (jak prý insideři zkracují název organizace Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy) nabízí průvodcované prohlídky po svých pohřebištích pravidelně, na internetu si nalistujete, co se právě vám líbí.
Pro dušičkový čas ale nabídku obohatila o procházky ve večerních hodinách, kdy se hřbitovy utápějí ve tmě. Právě v předvečer slavnosti všech svatých jsme se na takovou s kolegou, taktéž reportérem, vypravili.
S průvodci z „Hápéesky“
Potmě toho, pravda, není zase tak moc vidět, ale na Olšany se po zavírací době jinak prakticky nedostanete, takže to má své kouzlo. Navíc vám všechno dopodrobna popíšou.
Schodiště
Po schodech se dá chodit jak dolů, tak nahoru. Podívat se na věci podzemní, přízemní, i na ty „v oblacích“, prozkoumat je u základu i je přelétnout z nadhledu. Na schodišti se dá i jen na chvíli zastavit a poklábosit – jaké je dneska počasí, co psali na internetu a co se právě semlelo u sousedů. A pak si pokračovat po svém, ale s příjemným pocitem, že máme přehled, co se děje kolem nás.
Olšanské hřbitovy jsou největší pohřebiště v Česku, mají 50 hektarů a kromě desetitisíců hrobek a hrobů tu roste spousta krásných starých stromů. Takže se tu na večerní prohlídce – rozhlížíme se s kolegou – sešli právě tak návštěvníci v bytelné obuvi ošlapané na lesních stezkách jako mladičké emařky v plandavých kabátech a s načerno obarvenými vlasy.
Také pár milovníků netradičních fotozáběrů s vybavením v ceně rodinného vozu. A samozřejmě paní, která chce všechno vidět první a zblízka – jak už to patří ke každé výpravě za kulturním nebo turistickým účelem, co jsme jich kdy kdo zažili.
Průvodci z „Hápéesky“ jsou lidé na svém místě. Protáhnou výpravu po olšanských „nej“, včetně mohyly Šebestiána Hněvkovského, hrobu Karla Jaromíra Erbena (básník jej sdílí s rodinou – muhehe – Kostlivých), místa posledního odpočinku Filipa Topola nebo neobyzantské hrobky Lanna-Schebek, největší na pohřebišti, kterou postavili v roce 1873 podle plánů osobitého architekta Antonína Viktora Barvitia.
Do některých hrobek vás zavedou i dovnitř, konkrétně do těch, které nejsou v soukromém vlastnictví rodin, ale ve správě hřbitova. To je třeba případ hrobky rytířů z Albertu. Nejmladší kaplová hrobka v areálu pohřebiště je z roku 1941 a v letošním roce byla krásně zrekonstruovaná a vyčištěná.
Hřbitovy ji nově vybavily jako veřejné kolumbárium. Paní, co chce všechno vidět první a zblízka, je spokojená: přímo proti vstupu jí zasvítili baterkou na monochromatický reliéf od Josefa Wagnera, na kterém Ježíš vyvádí – na očích všem obyvatelům kolumbária – přítele Lazara z hrobu.
Galerie pod širým nebem
Nás průvodci vyvedou nikoli z hrobu, ale ze hřbitova zhruba po dvou hodinách. To už jsme slyšeli první poslední o báchorkách, které se vyprávějí o některých hrobech kvůli jejich sochařské výzdobě, o platných pravidlech pohřbívání, adopcích slavných hrobů i o tom, jak opulentně se o hroby svých blízkých starají Romové a světští.
Umění v továrně na trubky. Příběhy lidí, jimž neštěstí přeskupilo životy
Ano, ty sice leží právě u hlavní brány, u které vycházka končí, ale jak už jsem řekla: je tma a kromě červených a žlutých světel svíček tu jiného osvětlení mnoho není. Takže i bohaté květinové vazby a bělostné lucerny u Berouskových nebo Kočkových můžeme víceméně jen tušit.
Kolegovi je zima, natočíme rozhovory a utíkáme k autu. Cestou se rozpomínám na bojovky, které pro nás kdysi chystávali vedoucí na táborech. Také se šlo s baterkami a také jsme se přitom trochu báli, protože i když jsme už na strašidla nevěřili, kdo ví, co na jednoho číhá potmě.
Určitě jsme se ale tehdy nevraceli tak kulturně povzneseni a s tak pevným předsevzetím, že si všechna ta místa musíme za světla projít znovu. A s poznáním, že je pravda, co se říká – že jsou totiž staré hřbitovy také obrovskými galeriemi pod širým nebem. Když máte po boku erudovaného průvodce, který vám vysvětlí, na co přesně se právě díváte, tím lépe.