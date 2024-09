Ministerstvo Šikany Mladých Talentů (MŠMT) aneb Otevřený dopis ministru Mikuláši Bekovi

Jsem si samozřejmě vědom skutečnosti, že sportovci – s výjimkou šachistů – nezřídka rozdělují své životní úsilí mezi zdokonalování fyzické zdatnosti a zdokonalování znalostí a obecně intelektu nerovnoměrně, čímž se může občas stát, že ta složka osobnosti, na jejíž výkony jsou kladeny nižší nároky, postupem času ztratí plnou funkčnost (hrozí to zejména u dlouholetých sportovních úředníků, zvaných lidově „bafuňáři“, což je slovo ve 30. letech minulého století vzniklé z anglického „buffoon“, které např. slovník Merriam-Webster Dictionary vysvětluje slovy „a gross and usually ill-educated or stupid person“, o jejichž překlad se raději nepokouším; samo anglické slovo je pak italského původu a souvisí s commedií dell’arte a Vám jako muzikologovi jistě blízkou operou buffa).

Nicméně zrnko zdravého rozumu na argumentaci ČOV bylo: je totiž velmi nešťastné, aby si pro výše uvedené soutěže museli jejich organizátoři shánět sponzory (již bývají většinou z komerční sféry, a tak se – celkem pochopitelně – toto sponzorství snaží ve své činnosti využít). To je ovšem způsobeno tím, že Vámi vedené ministerstvo – přinejmenším v minulém školním roce, podmínky pro rok letošní v době, kdy toto píši, nejsou známy – podpořilo pořádání těchto soutěží pouze do výše 90 % plánovaných a prokázaných nákladů.

Podpora příštích nobelistů

Dovolte mi, abych při této příležitosti jakožto pamětník-účastník Matematické, Fyzikální a Chemické olympiády a rovněž účastník a dvojnásobný vítěz celostátního kola Olympiády v českém jazyce připomněl, že to je situace vskutku bezprecedentní: až do r. 1990 byly tyto soutěže organizovány a plně hrazeny Ústředním domem pionýrů a mládeže Julia Fučíka, poté přímo řízenými organizacemi MŠMT, a to až do 1. 1. 2022, kdy se jich Národní pedagogický institut začal zbavovat s tím, že pokud se najde zájemce o pořádání takové olympiády v příštích letech, předá mu agendu (a pokud se nenajde …).

Nadšenci ochotní tyto olympiády organizovat osvědčeným systémem „na koleně“ se našli, ke zřejmé nevoli úřadu, jejž nyní vedete, a tak byl ve snaze zlikvidovat podporu nejnadanějších žáků a studentů o rok později uskutečněn další krok: snížení finančního příspěvku na zmíněných 90 %. Je přitom zřejmé, že kdyby se tak nestalo, celý problém s užíváním slova „olympiáda“ by nebyl vznikl.

Podívejme se nyní na hrubá konkrétní čísla: podle údajů, jež MŠMT v srpnu poskytlo České televizi, vydal Váš úřad v posledním roce na podporu znalostních olympiád cca 6,8 milionu Kč. Pokud budeme toto číslo pokládat za zmíněných 90 % financování, dojdeme trojčlenkou ke zjištění, že pro plné financování by bylo při zachování loňského standardu potřeba k této sumě pro letošní rok dodat ještě cca 750 tis. Kč.

Dovoluji si Vás, pane ministře, zdvořile požádat, abyste zvážil možnost takového navýšení finančních prostředků pro žáky se zvláštními vzdělávacími potřebami (danými v tomto případě jejich mimořádným nadáním a schopnostmi): jedná se o částku, která je – například – nepatrným zlomkem výdajů, jež jsou věnovány na vzdělávání žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami z opačného konce spektra, či nevelkým zlomkem výdajů, které dle slibu budou poskytnuty pro organizaci jakési soutěže na Automotodromu Brno.

Dovoluji si k tomu, vážený pane ministře, dodat své přesvědčení, že rozvoj talentů, či chcete-li, vznešeněji: podpora příštích (alespoň potenciálních) nobelistů, je nejlepší, a možná dokonce jedinou cestou, jak České republice zajistit budoucí důstojné místo a prosperitu ve stále ostřejší světové konkurenci.

S přátelským pozdravem

doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.

předseda Ústřední poroty Olympiády v českém jazyce