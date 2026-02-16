Olympiáda utrpení bude pokračovat. Tlustá dáma jen tak nedozpívá

Při hledání odpovědi nás může napadnout známá věta švédského profesora Stephana Rössnera z Obesity Reviews: „Opera neskončí, dokud nedozpívá tlustá dáma.“ Fráze „The opera ain’t over until the fat lady sings“ vychází z opery Richarda Wagnera Soumrak bohů, v jejímž závěru zazní asi patnáctiminutová árie Brünnhildy. Z hlášky se stal idiom, který znamená, že by se neměl předpokládat výsledek nějaké situace, dokud není zcela skončena. Zdůrazňuje, že událost se může změnit až na úplném konci.
Válčící strany na Ukrajině a jejich spojenci se již několik měsíců, výlučně na přání Donalda Trumpa, snaží alespoň o jakési příměří nebo zmrazení konfliktu. O kratší klid zbraní logicky stojí Kreml, o delší, například měsíc dlouhý, stojí Kyjev, ale dohoda se bohužel nerýsuje ani v tomto bodě.
Účastníci mírových pohovorů při projevech po skončení jednotlivých kol jednání sice vyzařují optimismus, říkají, že už je shoda zhruba v devadesáti procentech. Kdybychom se ale kohokoliv z nich zeptali, zda by vjeli autem na most, který je hotový jen z devadesáti procent, víme, co by odpověděli.
Je to klišé, ale i pro mírová jednání platí, že ďábel se skrývá v detailech, tedy právě v těch zbývajících deseti procentech (územní otázky a bezpečnostní záruky), takže konečná, pro obě strany přijatelná dohoda se zdá být v nedohlednu. Vypadá to tak, že jak Ukrajinci, tak Rusové mají pocit, že ještě netrpěli dost, proto ve válce s vidinou zdrcujícího vítězství, které protistranu donutí ke kapitulaci, budou chtít urputně pokračovat.
Záruka mrtvého vojáka USA
Prezident USA minulý týden vyzval ukrajinského prezidenta k aktivitě, jinak podle něj promešká naději na mír s Ruskem. Volodymyr Zelenskyj odpověděl, že největším kompromisem je to, že Vladimir Putin nesedí ve vězení. Vzkázal Trumpovi, že Putin je válečným zločincem, což prý prezident USA trvale opomíjí. Trump podle Reuters opět prohlásil, že Rusko stojí o mír.
Šéf Bílého domu opakovaně kritizuje Ukrajinu, že mírovou dohodu brzdí ona, nikoli Rusko. „Putin tuto válku ukončí, pokud na něj bude vyvíjen skutečný tlak,“ tvrdí Zelenskyj. Ministr zahraničí Marco Rubio na Mnichovské bezpečnostní konferenci zase řekl, že Američané stále nevědí, zda to Rusové myslí se snahou o ukončení války na Ukrajině vážně. Kdo se v tom má vyznat?
Situaci lépe pochopíme, když se podíváme na klíčové dilema každé aliance. Spojenectví je totiž dvousečná zbraň. Neustále se bojíme, že nás některý spojenec zradí, zároveň máme strach, že nás někdo z nich zatáhne do fatálního konfliktu. Připusťme, že díky nějakému zázraku se Ukrajina a Rusko dohodnou na územních otázkách, ale stejně zůstanou na stole bezpečnostní garance.
Z historie víme, že nejsilnější záruka takového typu se jmenuje mrtvý americký voják. Poskytne Kyjevu, který není členem NATO, garanci podobnou pátému dodatku Severoatlantické smlouvy současná americká administrativa? Může si někdo vážně myslet, že Donald Trump bude bránit zemi, která podle něj není spojencem USA, kde nejsou jeho vojáci a kde Amerika nemá strategické zájmy, stejnou vervou jako Velkou Británii, Německo či Polsko, kde jsou základny americké armády?