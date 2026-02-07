Do kategorie vizuálně pestrých modelů rozhodně letos patřil brazilský tým. Ten totiž na zahájení v Miláně dorazil v tmavě modrých kompletech, jejichž autoři si zřejmě dali za cíl jediné – vykouzlit divákům úsměv na tváři. Brazilská kolekce se skládala z prošívaných kraťasů a sukní, kabátků, bucket klobouků i palčáků na šňůrkách. To vše se zářivě zelenou podšívkou. Brazilci tak působili jako lehce potrhlá expediční výprava.
Do kategorie nepřehlédnutelný jsme se zařadili také my. Český tým, který čítal 114 sportovců, vedl hokejista David Pastrňák s biatlonistkou Lucií Charvátovou. Rozzlobené diskuze, jak budeme v těchto uniformách od Alpine Pro vypadat, můžeme shrnout slovy moderátorů přímého přenosu na ČT Sport: „Předností této kolekce je, že rozhodně není nikomu lhostejná“. Pletené svetry s raglánovým rukávem a kraťasy s červeno-zlatým motivem byly v Miláně skutečně dobře zapamatovatelné.
Nejoblíbenější doplněk?
Příjemný dojem rozhodně budila norská výprava, jejíž návrháři vsadili na tradiční pletené svetry s červeným geometrickým vzorem. Harmonicky působila také kombinace bílých bund a modrých kalhot doplněných bílými kšandami a modrými palčáky, které ostatně patřily k velmi oblíbeným doplňkům napříč všemi sportovními týmy.
Jako skupina univerzitních studentů v předepsaných uniformách působila i britská výprava. Sportovci ze Spojeného království totiž nastoupili v elegantních modrých kabátech, vlněných svetrech a výrazných šálách. Kompletně se se sportovci sladila také princezna Anna, která na britské olympioniky mávala z tribuny stadionu San Siro.
OBRAZEM: Olympiáda v Itálii začala. Podívejte se, jak vypadalo slavnostní zahájení
Soutěž o nejelegantněji oblečený tým celých olympijských her ovšem s velkým náskokem vyhrála americká výprava. Ateliér Ralpha Laurena totiž oblékl své sportovce do bílých, vlněných kabátů typu duffle coat s kapucí a typickým zapínáním na olivky. Pletené svetry a čepice v národních barvách, bílé tepláky s puky i hnědé pohorky pak vytvořily velmi působivou horskou eleganci.
Astronauti a velmi šik ponča
Jako vesmírní průzkumníci působila francouzská výprava ve svých bílých bundách s velkými kapsami, přepásaných páskem s výraznou přezkou. Autorem těchto lehce retro, ale velmi slušivých uniforem je již tradičně značka Le Coq Sportif.
Moderně pojaté uniformy nám zase představili Kanaďané. Právě kanadské modely od značky Lululemon patří dlouhodobě k těm nejpovedenějším na olympiádě a letos nás zaujali hnědými komplety. Ty tvořily kalhoty, robustní tenisky a bundy, ale hlavní pozornost přitáhly doplňky. Kanaďané totiž byli od svých designérů vybaveni multifunkčním přehozem s červeným javorovým listem, který jim posloužil jako další hřejivá vrstva či pončo i symbolická vlajka. Outfit navíc doplnily červené kšiltovky s praktickými kryty na uši. Pokud by byla právě tato olympijská uniforma k prodeji, rozhodně by se její koupě vyplatila.