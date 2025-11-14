Olympijská estráda po česku. Národní barvy nejsou nutné, ale vkus ano, vzkazují Francouzi

Alpine Pro prý vyslyšelo stížnosti sportovců na příliš světlé, bílé provedení předchozích kolekcí a rozhodlo se být odvážnější. Většina nové kolekce je tak laděna do tmavě modré, červené a žluté, respektive zlaté barvy. Použité ornamenty odkazují na tvorbu grafika Vojtěcha Preissiga, který tvořil na přelomu 19. a 20. století. Konkrétní motivy pak zpracoval akademický malíř Milan Jaroš.
Že se Alpine Pro i tentokrát inspirovalo dílem starého mistra, je překvapující. Jde totiž o přístup, ke kterému se značka vrací opakovaně, přestože se několikrát ukázalo, že tyto interpretace nepřinášejí vždy očekávaný efekt. Nabízí se tak otázka, zda se taková tvůrčí linie už poněkud nevyčerpala.
|
Do Milána v kraťasech. Nová olympijská kolekce se vydala nečekanou cestou
Diskutéři na sociálních sítích si též stěžují, že nová kolekce „Českou republiku moc neevokuje“. Držet se zuby nehty národních barev je pro český tým sice novinkou, ale v zahraničí se od této tradice ustoupilo už dávno. Své o tom ví například Němci nebo Kanaďané.
V hlavní roli svetr z Cortiny
Základním kamenem naší kolekce ZOH 2026 je svetr inspirovaný oděvem československých sportovců z olympijských her v Cortině d’Ampezzo v roce 1956. Má volnější, oversize střih s raglánovým – tedy spadlým – rukávem, který tvoří typickou měkčí siluetu. Takový střih působí velmi dobře na sportovkyních, u mužských sportovců si ale tímto nejsem zcela jistá. Do výbavy olympioniků patří i vyhřívaný zimní kabát – poněkud překvapivě v bílé barvě, kterou čeští sportovci tak kritizují, a navíc barevně nekoresponduje se zbytkem kolekce.
Celá olympijská řada to na sociálních sítích schytala kvůli barvám a vzoru jako „oblečky na klauniádu“ nebo „strašáci do zelí“. Nástupnická kolekce ale není tak úplně špatná – například na biatlonistovi Michalu Krčmářovi působí celý set poměrně dobře. Problém je spíše barevný mix, výrazný vzor a oficiální představení na tmavém kluzišti s blikajícím proudem červených a modrých světel. Oblečení příliš nevyniklo a tvořilo barevný chumel. Možná by stálo za úvahu, zda by pro slavnostní zahájení her, které je též světelnou show, nebylo vhodnější zvolit střídmější barevnou paletu.
Budiž nám útěchou, že mnoho designerského umu nepředvedla ani firma Salomon, která navrhla uniformy organizátorů a dobrovolníků OH v Miláně. Přístupu „jeden střih na bundu, jeden na kalhoty a jiný neušijeme, protože to neumíme nebo se nám nechce,“ se drží i tvůrci australské a belgické kolekce.
Tak pěkné, až slza ukápne
Na cenu nejkrásnějších olympijských uniforem letos aspiruje tým Francie, který tradičně obléká značka Le Coq Sportif. „Magnifique!“ – chce se zvolat při pohledu na jejich harmonické barvy a promyšlené střihy. Set olympijských outfitů totiž sladili do odstínu slonové kosti a bledě modré barvy. Co se střihů týče, Francouzi se vyhýbají prefabrikátům a sázejí na moderní oblečení hodné člověka žijícího v roce 2026 – široké tepláky s prošitými puky, mikiny s beránkem a záplatami na loktech, zimní bundy s páskem nebo přezkami, které tvoří pěknou siluetu.
Ostudu si pravděpodobně neuřízne ani tým USA, jak naznačuje značka Nike. Zatím není jisté, zda američtí sportovci v tomto outfitu skutečně vystoupí, ale rozhodně jde o kousek hodný pozornosti – vyhřívaná bílá bunda s moderně tvarovaným prošitím, střihově připomíná elegantní bomber. Finální kombinace s širokými kalhotami a červenými teniskami nakonec působí jako smutná připomínka toho, co bychom mohli mít, ale zatím nemáme.