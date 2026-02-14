Košile s raketami na LOH prošla. Teď mělo problém Haiti a přišla diskvalifikace kvůli helmě

Favorit na medaili, ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč, byl ze svého olympijského závodu diskvalifikován kvůli helmě. Šedou přilbu totiž zdobily portréty ukrajinských sportovců, kteří zahynuli ve válce s Ruskem. S nepřehlédnutelnou helmou skeletonista nastoupil už do tréninků, načež ho Mezinárodní olympijský výbor (MOV) upozornil, že s touto ochranou hlavy rozhodně do závodu nemůže.
Absurdní divadlo?
Podle Olympijské charty a jejího článku 50 jsou během her zakázána jakákoliv politická vyjádření. Ukrajinská delegace však trvá na tom, že nejde o politický akt, ale o pietní připomínku padlých sportovců. „Olympijská medaile by byla obrovská, je to můj dětský sen, ale v době totální války jsou některé věci důležitější než medaile. Ve srovnání s lidskými životy a památkou těchto sportovců je bezcenná,“ uvedl Heraskevyč a své vyloučení ze soutěže označil za „absurdní divadlo“. Nabídku, ať si místo helmy nasadí černou pásku, sportovec odmítl.
|
Spravedlnost na OH. Je pěkné uctít na helmě zabité Ukrajince, ale co kdyby tak někdo uctil Hamás?
„Nejde jen o poselství, ale o místo, kde je prezentováno,“ vysvětlil pak rozhodnutí Mark Adams, mluvčí MOV. „Na světě probíhá asi 130 konfliktů. Nemůžeme mít během samotné soutěže na sportovišti připomínky ke každému z nich, ať jsou jakkoli tragické. Pro nás – a především pro sportovce – je sportoviště posvátné.“
Zmizení generála
Perné chvíle si zažil také tvůrčí tým olympijské výpravy z Haiti. Jejich zimní uniformy původně zdobilo dílo haitského umělce Édouarda Duval-Carriého, které zobrazuje bývalého otroka, pozdějšího generála a prvního černošského vojevůdce Toussainta Louvertura jedoucího na rudém koni. Mezinárodní olympijský výbor (MOV) však návrh vyhodnotil jako porušení pravidel, která zakazují politickou, náboženskou nebo rasovou propagandu.
|
Strávit tak celou zimu v kanadské uniformě. Češi patřili na zahájení olympiády mezi nejvýraznější
Návrhářka Stella Jean proto haitskou kolekci na poslední chvíli přepracovala – postavu generála odstranila a na uniformách zůstal osamělý rudý kůň. Na otázku serveru Dazed, zda je z této zásadní změny zklamaná, reagovala smířlivě: „Pravidla jsou pravidla a měli jsme si jich být více vědomi. Měli bychom jim vlastně poděkovat, protože všechen ten rozruch je částečně způsoben tím, že generál není přítomen. Jeho nepřítomnost mluví hlasitěji než by mluvila jeho přítomnost,“ mrkla na své příznivce designérka Stella Jean.
Výšivka s raketami nevadila
Kontroverzi vyvolala také vyšívaná košile, kterou si na zahájení letních olympijských her v Paříži oblékl palestinský boxer Wasim Abusal. Jeho bílý oděv zdobily výšivky válečných letadel shazující bomby na hrající si děti. Sportovec tím chtěl v roce 2024 upozornit na situaci v Gaze a na utrpení civilistů, kteří (dodnes) čelí bombardování, nedostatku jídla a vody.
Podle oficiálního vyjádření Palestinského olympijského výboru byl design košile předem konzultován s organizátory her. Ti dospěli k závěru, že nejde o politickou propagaci, ale o mírové poselství a výzvu proti zabíjení.