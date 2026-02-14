Košile s raketami na LOH prošla. Teď mělo problém Haiti a přišla diskvalifikace kvůli helmě

Karolína Minaříková Krupková
Čekstajl   10:00
Jsou portréty válečných obětí politickým gestem? Tato otázka rozděluje fanoušky olympijských her poté, co Mezinárodní olympijský výbor (MOV) nepovolil ukrajinskému sportovci kvůli pomalované helmě start. Přestože se výbor dlouhodobě snaží prosazovat myšlenku, že politika do sportu nepatří, realita ukazuje, že je jeho součástí více, než by si mnozí přáli. Koho musela haitská výprava odstranit ze svých uniforem? A jak si olympijský výbor představuje módní poselství míru?
Haiti kolekce.

Haiti kolekce. | foto: X @Rebeca Maccise

Výprava palestinských sportovců na letní olympiádě v Paříži v roce 2024.
Haiti kolekce.
Helma ukrajinského skeletonisty Vladyslava Heraskevyče.
Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. Sportovci Haiti. (6. února...
22 fotografií

Favorit na medaili, ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč, byl ze svého olympijského závodu diskvalifikován kvůli helmě. Šedou přilbu totiž zdobily portréty ukrajinských sportovců, kteří zahynuli ve válce s Ruskem. S nepřehlédnutelnou helmou skeletonista nastoupil už do tréninků, načež ho Mezinárodní olympijský výbor (MOV) upozornil, že s touto ochranou hlavy rozhodně do závodu nemůže.

Souhlasíte s diskvalifikací ukrajinského skeletonisty Vladyslava Heraskevyče z olympijského závodu kvůli helmě?

Absurdní divadlo?

Podle Olympijské charty a jejího článku 50 jsou během her zakázána jakákoliv politická vyjádření. Ukrajinská delegace však trvá na tom, že nejde o politický akt, ale o pietní připomínku padlých sportovců. „Olympijská medaile by byla obrovská, je to můj dětský sen, ale v době totální války jsou některé věci důležitější než medaile. Ve srovnání s lidskými životy a památkou těchto sportovců je bezcenná,“ uvedl Heraskevyč a své vyloučení ze soutěže označil za „absurdní divadlo“. Nabídku, ať si místo helmy nasadí černou pásku, sportovec odmítl.

Spravedlnost na OH. Je pěkné uctít na helmě zabité Ukrajince, ale co kdyby tak někdo uctil Hamás?

„Nejde jen o poselství, ale o místo, kde je prezentováno,“ vysvětlil pak rozhodnutí Mark Adams, mluvčí MOV. „Na světě probíhá asi 130 konfliktů. Nemůžeme mít během samotné soutěže na sportovišti připomínky ke každému z nich, ať jsou jakkoli tragické. Pro nás – a především pro sportovce – je sportoviště posvátné.“

Zmizení generála

Perné chvíle si zažil také tvůrčí tým olympijské výpravy z Haiti. Jejich zimní uniformy původně zdobilo dílo haitského umělce Édouarda Duval-Carriého, které zobrazuje bývalého otroka, pozdějšího generála a prvního černošského vojevůdce Toussainta Louvertura jedoucího na rudém koni. Mezinárodní olympijský výbor (MOV) však návrh vyhodnotil jako porušení pravidel, která zakazují politickou, náboženskou nebo rasovou propagandu.

Strávit tak celou zimu v kanadské uniformě. Češi patřili na zahájení olympiády mezi nejvýraznější

Návrhářka Stella Jean proto haitskou kolekci na poslední chvíli přepracovala – postavu generála odstranila a na uniformách zůstal osamělý rudý kůň. Na otázku serveru Dazed, zda je z této zásadní změny zklamaná, reagovala smířlivě: „Pravidla jsou pravidla a měli jsme si jich být více vědomi. Měli bychom jim vlastně poděkovat, protože všechen ten rozruch je částečně způsoben tím, že generál není přítomen. Jeho nepřítomnost mluví hlasitěji než by mluvila jeho přítomnost,“ mrkla na své příznivce designérka Stella Jean.

Haiti kolekce.

Výšivka s raketami nevadila

Kontroverzi vyvolala také vyšívaná košile, kterou si na zahájení letních olympijských her v Paříži oblékl palestinský boxer Wasim Abusal. Jeho bílý oděv zdobily výšivky válečných letadel shazující bomby na hrající si děti. Sportovec tím chtěl v roce 2024 upozornit na situaci v Gaze a na utrpení civilistů, kteří (dodnes) čelí bombardování, nedostatku jídla a vody.

representasianproject

A moment for Team Palestine at the Olympics opening ceremonies in Paris

Flag bearer Waseem Abu Sal, who is set to compete as the first Palestinian Olympic boxer, donned a white shirt emblazoned with the image of a plane dropping ammunition on a child innocently playing soccer under a sunny sky, while Valerie Tadazi, Olympic swimmer and Palestine’s second flag bearer, wore an embroidered dress to represent her Gazan family. Both ensembles were designed by Ibrahim Salem and Maie Salameh. The other athletes floated down the Seine holding Palestinian flags and wearing traditional keffiyehs.

(: @pal_olympic; h/t @muslimgirl)

28. července 2024 v 1:25, příspěvek archivován: 12. února 2026 v 15:35
oblíbit odpovědět uložit

Podle oficiálního vyjádření Palestinského olympijského výboru byl design košile předem konzultován s organizátory her. Ti dospěli k závěru, že nejde o politickou propagaci, ale o mírové poselství a výzvu proti zabíjení.

Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Zbavili jste da Vinciho legendu mužství, kritizují televizi za olympijskou znělku

Vitruviánský muž od Leonarda da Vinciho (13. února 2026)

Obavy o Fialu. Po střetu s Wilsonem si zkroutil nohu, na olympiádě si nezahraje

Kanadští hokejisté sledují, jak lékaři odváží švýcarského útočníka Kevina Fialu...

Čtrnáct triumfů, dvě obhájkyně, jeden teenager. Čeští olympijští vítězové

Rychlobruslař Metoděj Jílek se zlatou medailí po vítězství v olympijském závodě...

Spojené státy a Evropa patří k sobě, řekl americký ministr Rubio v Mnichově

Americký ministr zahraničí Marco Rubio (14. února 2026)

Čekstajl

Košile s raketami na LOH prošla. Teď mělo problém Haiti a přišla diskvalifikace kvůli helmě

Haiti kolekce.

O Jílkově ledové fantazii. Bylo to boží, pusťte nás k němu, naléhala Sáblíková

Rychlobruslař Metoděj po vítězství v závodu na 10 000 metrů (13. února)

Uhry

Zpověď nevěrného hokejového fanouška. Kdo neskáče... je možná Čechoslovák

Fanoušci během hokejového zápasu Česko - Francie na olympijském turnaji v...

Organizátoři šetřili, sportovci ne. Kondomy na olympiádě v Miláně došly za tři dny

Nová olympijská vesnice v Miláně zatím představuje pozitivní příklad toho, jak...

8. den ZOH 2026 ONLINE: Müller pojede obří slalom, biatlonistky sprint

Snowboardcrossař vrhá stín na olympijské kruhy

Vyslanci USA Kushner a Witkoff odjedou do Ženevy, chtějí řešit Írán i Ukrajinu

Americký zmocněnec Steve Witkoff (vpravo) jednal v Moskvě s ruským vládcem...

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Bez masek a se soudním povolením. Senát už nechce financovat imigrační úřad ICE

Nepokoje v Minneapolisu v oblasti, kde federální imigrační agenti zastřelili...

Kanada - Švýcarsko 5:1. Elita NHL rozhodla, trefili se McDavid, Crosby i MacKinnon

kanadští hráči Bo Horvat, Drew Doughty a Brad Marchand slavící další úspěch v...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.