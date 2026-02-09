Vítězí sport, nebo hodnoty? Olympijské hry kladou otázky nejenom k účasti Ruska

Premium

Fotogalerie 26

Viceprezident USA JD Vance s manželkou čekají na zahájení olympijského ceremoniálu na zimních olympijských hrách 2026 v Miláně v Itálii. (6. února 2026) | foto: Ben CurtisAP

Zbyněk Petráček
Komentář   15:10
Olympijské hry, jejich historie i myšlenka kladou odedávna společenské a politické otázky. Třeba. Proč byly tradiční hry v Olympii ukončeny? Inu proto, že když mocensky zvítězilo křesťanství, považovalo je za pohanský kult. K tomu se dnes nikdo nehlásí.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Pak přišla éra obnovy a lpění na amatérismu. Sportovními bafuňáři byli bohatí aristokraté a pro ně bylo nemyslitelné, že by si někdo sportem vydělával. Ještě v roce 1972 byl ze zimních her vyloučen legendární sjezdař Karl Schranz, neboť měl na lyžích maličkou reklamu.

V poslední době se do her promítá politika se vším všudy. Rusko je vyřazeno z účasti na OH nikoliv kvůli dopingu (jak se k tomu v různých sportech schylovalo), ale kvůli brutální invazi na Ukrajinu před čtyřmi lety. A do her se promítá i barikádový zápas mezi progresivisty a národními konzervativci.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu Lidovky.cz, iDNES.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.