Vítězí sport, nebo hodnoty? Olympijské hry kladou otázky nejenom k účasti Ruska

Pak přišla éra obnovy a lpění na amatérismu. Sportovními bafuňáři byli bohatí aristokraté a pro ně bylo nemyslitelné, že by si někdo sportem vydělával. Ještě v roce 1972 byl ze zimních her vyloučen legendární sjezdař Karl Schranz, neboť měl na lyžích maličkou reklamu.
V poslední době se do her promítá politika se vším všudy. Rusko je vyřazeno z účasti na OH nikoliv kvůli dopingu (jak se k tomu v různých sportech schylovalo), ale kvůli brutální invazi na Ukrajinu před čtyřmi lety. A do her se promítá i barikádový zápas mezi progresivisty a národními konzervativci.