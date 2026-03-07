Olympijské hry v italském Miláně z českého gauče. Nejsme malá zemička

V neděli to budou dva týdny, co vyhasl olympijský oheň v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Jaké byly s odstupem tyhle olympijské hry, pohledem z českého gauče?
Blíž fanouškům. Symbolicky vlastně poprvé od Turína 2006 nebyla tahle olympiáda nikterak nabubřelá. Dalo by se říci, že civilní. Slavnostní zahájení se kromě hlavního stadionu v Miláně odehrálo i v uličkách menších středisek a po okázalých projektech v ruském Soči, jihokorejském Pchjongčchangu a čínském Pekingu, kde se závodilo a soutěžilo převážně na honosných, nově vybudovaných a neútulných sportovištích, to bylo takové pěkné pohlazení pro středoevropskou duši.
Krutý konec královny. Měl to být jeden z největších příběhů her. A nakonec vlastně i byl, jen s jiným koncem, než si kdekdo představoval. Sjezdařská legenda Lindsey Vonnová tak moc toužila uzavřít bohatou kariéru olympijskou medailí, že nastoupila na start i se zraněným kolenem. Výsledek? Hrozivý pád po několika brankách a těžké zranění. Zde víc než kde jinde platí známé klišé, že riskovat se může, ale hazardovat se nesmí.
Malá zemička? Fakt ne. Stačí i nepatrný sportovní úspěch a debaty jsou plné nadšených výkřiků, jak je skvělé, co malá zemička v srdci Evropy dokázala. Chtělo by to otevřít oči. Česko mělo na olympiádě desátou největší výpravu ze všech, co se počtu sportovců týká. Historicky patříme k zemím, kde mají zimní sporty tradici. Co by pak mělo říkat třeba Rakousko, Švýcarsko nebo Finsko, jejichž medailové sbírky jsou násobně větší než ta naše? Ne, z pohledu zimní olympiády opravdu nepatříme mezi trpaslíky. A těch letošních pět medailí touto optikou sice není žádný propadák, ale také žádné terno.
Smutné stříbro. Psát o výkonech rychlobruslaře Metoděje Jílka nemá smysl. Fantazie. Český mediální rybníček ale rozčeřil tím, že nikterak neslavil stříbrnou medaili na tříkilometrové trati. Prostě chtěl zlato. A z klávesnic českých obýváků to schytal. Takže přátelé: nikdo, opravdu nikdo nemůže jakémukoli sportovci nařídit, jak se má cítit a jak má projevovat emoce. Tečka. Do budoucna bych ovšem Jílkovi poradil, aby i přes zklamání objel dráhu a fanouškům poděkoval. To je stejné, jako když se na konci představení ukloní herci. Bez diváků by nebyl žádný profesionální sport. Ale i to jsou zkušenosti, které nadějný rychlobruslař jistě v budoucnu mnohokrát využije.
Šok na druhou. Kdybyste si měli před olympiádou vsadit, kdo z českých sportovců získá zlato, volba by jistě padla na Ester Ledeckou v paralelním obřím slalomu na snowboardu. Formu měla výstavní a byla největší favoritkou. Vyřazení ve čtvrtfinále? To byl pořádný šok. Jenže pravděpodobnost je potvora. Ledecká vyhrála předchozí dvě olympiády i světový šampionát. Tedy poslední tři opravdu velké závody. Pokaždé dvě jízdy v kvalifikaci, osmifinále, čtvrtfinále, semifinále, finále. Když připočteme letošní tři, je to neuvěřitelných jednadvacet jízd pod obrovským tlakem, ve kterých neudělala větší než nepatrnou chybu. Někdy už to prostě přijít muselo a nic to nemění na tom, že je v téhle disciplíně stále nejlepší na světě. A ten druhý šok? Zlato Zuzany Maděrové!