Že by se měl stát jakýmsi ombudsmanem chudých. Pavel by totiž podle expertů volby nevyhrál, kdyby se měl spolehnout jen na hlasy voličů stran vládní koalice. Vyhrál díky téměř milionu hlasů od voličů nevládních stran, kteří ho volili doufajíce v to, že zlepší jejich špatnou sociální situaci. Voliče z vládního táboru Pavel uspokojí už jen tím, jaký je: prozápadní, proatlantický a proevropský.