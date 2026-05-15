Smí politici vybrat ombudsmana, nebo jsou jen nutné zlo překážející nevládním organizacím?

Jenže již v případě dětského ombudsmana poslanci nehleděli na priority komise, vzniklé na základě kritérií doporučených OSN. Patnáctičlenná komise je sestavená z akademiků, pracovníků lidskoprávních organizací a reprezentantů menšin, což má prý zabránit tomu, aby byl ombudsman příliš svázán s politikou, ta přeci vytváří zákony a řídí úřady.
Při výběru dětského ombudsmana poslanci doporučení ignorovali a zdá se, že na komisi nedají ani při hledání nástupce Stanislava Křečka. Místopředsedkyně komise Petra Šach si povzdychla: „Bohužel to vypadá, že ombudsman opět nebude vybrán odborníky, ale politickou volbou.“
Lze chápat zklamání paní místopředsedkyně, nicméně se jeví zcela přirozené, že pokud za ombudsmana odpovídá Sněmovna, budou jej poslanci vybírat podle svého.
Sporná reprezentativnost expertů
Je dobře, že bude ombudsman vybrán „politicky“, a nikoli „odborně“. Celá komise je totiž sestavena podle politického klíče a připustíme-li, aby byly různé ad hoc komise nadřazené politikům, de facto ničíme demokracii.
Experti v hodnotící komisi zohledňují především svá dílčí hlediska, což je relevantní, ale nikoli principiální. Přistoupíme-li na tuto „expertnost“, můžeme rovnou ministerstva svěřit renomovaným nevládním organizacím, organizace EDUin by mohla třeba řídit ministerstvo školství a Člověk v tísni ministerstvo práce. Nepochybně by to bylo spoustě lidem sympatické, nicméně uvědomme si, že reprezentativnost sebelepší expertní organizace je sporná a že každá zastupuje jen partikulární zájmy.
Jasně, řeknete si, vláda také není reprezentantem všech občanů, ale jen těch, kteří volili vládní většinu. To je pravda, proto také máme jasná pravidla pro vznik vlády a pravidelně každé čtyři roky sněmovní volby. Poslanci jako celek jsou nejreprezentativnějším vyjádřením „vůle lidu“, nahrazovat je komisí by byl výsměch. Výběr a odpovědnost poslanců je daleko průhlednější a legitimnější než expertíza nejsvatější nevládní organizace či sebebystřejšího akademika.
Kouzlo demokracie
Aby bylo jasno, na činnosti neziskového sektoru není nic špatného, naopak, nicméně nepředstavujme si, že by mohl nahradit „špinavou“ politiku. Takové fungování státu je spíš korporativistické než demokratické. Akademici, pokud chtějí vládnout lidem, nechť se vrhnou do politiky, nikdo jim nezbraňuje. Ale nechat se navolit do poradního orgánu a myslet si, že politici musejí poslechnout, je buď neskonale naivní, nebo neuvěřitelně naduté. Členové komise by se spíš mohli zamýšlet nad tím, proč poslance nepřesvědčili o svém výběru.
Možná se leckomu nelíbí, že končící ombudsman byl nějaký, jiným byla proti srsti jeho předchůdkyně, další bude mít svou vlastní nekompromisní představu, jak má pracovat úřad ochránce lidských práv. A že si nejsou dosavadní ombudsmani podobní a neshodnou se? To je snad normální a přirozené. Demokracie je kouzelná právě v tom, že zrcadlí změny ve společnosti.
Trvalá nadvláda expertů, a to těch v uvozovkách i bez, je de facto protidemokratická. A pokud někdo sočí na politiky, že dělají svou práci a rozhodují, nebo, nedej bože, mění zákony, nechť si uvědomí, že zatím jsme nic lepšího než demokratickou politiku, která je samozřejmě nedokonalá, nevymysleli.