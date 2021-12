Omikron otestuje vládu. Disciplína veřejnosti polevuje a ani vládní kabinet není dost obezřetný

Pokud ale něco nechceme slyšet, neznamená to, že to není za humny. Kdo pravidelně sleduje všechna západní média, získá nutně dojem, že Češi opět žijí na jiné planetě. A ruku v ruce s tím, že nechceme nic slyšet, disciplína na veřejných prostranstvích a v hospodách volným pádem opadá. A to tu dosud – přiznejme si – byla na evropské poměry velmi slabá.