Vždy o krok napřed. Jubilant Ondřej Neff očima fanouška science fiction

Jak psát o někom, kdo tolik ovlivnil život naší komunity a tím i můj, a nepsat přitom hlavně o sobě? Omezím se na to, u čeho jsem byl, a zkusím to takhle:

Tuto středu oslavil Ondřej Neff o den napřed v Klubu Julese Verna osmdesáté narozeniny. Kde také jinde, jeho první kniha, kterou se přihlásil k neformálnímu společenství fanoušků fantastiky, se jmenovala Podivuhodný svět Julese Verna a vyšla před sedmačtyřiceti lety v roce 1978. Tedy rok před vznikem prvního klubu science fiction u nás.

Další jeho knihy už pak očekávala stále rostoucí organizace, která si říká SF fandom. S radostí jsme v roce 1981 přečetli dějiny české sci-fi literatury Něco je jinak doplněné o čtyři roky později Třemi esejemi o české sci-fi. Tehdejší fanoušci doufali, že jim literární teorie řekne něco víc o předmětu jejich zájmu, ale jen autor, který definoval žánr jako literaturu, kde je něco jinak, to dokázal podat nejen srozumitelně, ale i zábavně.

Ondřej Neff se pak zúčastnil prvního celostátního setkání SF fandomu v Pardubicích v roce 1982, které na jeho návrh od dalšího ročníku neslo název Parcon, a brzy potom se stal častým hostem našich klubových schůzek i přednášek pořádaných pro širší veřejnost. Jeho prostřednictvím jsme se také dozvěděli o existenci videa.

Součástí Parconů bylo vyhlášení vítězů literární soutěže Cena Karla Čapka, ve které Ondřej působil jako jeden z porotců. Po letech jsme se dozvěděli, že vytvořil i figurku hlavní ceny – Čapkova Mloka.

Velmi osobitý spisovatel

V roce 1985 se ukázalo, že Ondřej není jen literární teoretik, ale i velmi osobitý autor sci-fi. V povídkové knize Vejce naruby prokázal, že na rozdíl od mnoha autorů mainstreamu, kteří se jak v té době, tak i dnes pokoušejí v žánru prosadit, pochopil jeho podstatu, nepsal jako mnoho jiných „banální příběhy všedního dne“ okořeněné sci-fi rekvizitami, ale příběhy s překvapivou pointou, které v nás dokázaly vyvolat pocitu úžasu (sense of wonder).

O dva roky později následovala další úspěšná sbírka Čtvrtý den až navěky a v roce 1988 román Měsíc mého života z prostředí měsíční kolonie Arkádie. V témže roce vyšlo pokračování Něco je jinak v podobě dějin světové science fiction s názvem Všechno je jinak, o kterém jsme se později dozvěděli, že je z části napsal disident Alexandr Kramer.

V roce, kdy padl totalitní režim, vydal Ondřej Neff ještě „počítačové romaneto“ Pole šťastných náhod. V době, kdy vodou chlazený počítač zabíral celé patro a 100 MB disk byl velký jako krabice na klobouky (a také tak vypadal), prokázal mimořádnou intuici a pokusil se odhadnout, jak počítače změní náš svět. Dokonce se kvůli tomu nechal na několik měsíců zaměstnat jako operátor u sálového počítače Akademie věd.

V osmdesátých letech trval přísný stranický dohled nad vydávanými knihami, ale ještě před Gorbačovem a perestrojkou nastalo jisté uvolnění v kulturních rubrikách novin a časopisů. Ondřej Neff se vedle Jaroslava Veise, Zdeňka Volného, Libora Dvořáka, Iva Železného a dalších ve fandomu méně známých redaktorů zasloužil o to, že prakticky ve všech „sobotních přílohách“ novin pravidelně vycházely SF povídky jak překladové, tak třeba ty úspěšné v Ceně Karla Čapka. SF tsunami se nevyhnula Mladé frontě, Lidové demokracii, Svobodnému slovu, Světu socialismu, Práci, Mladému světu, Kmeni, Čtení a občas i titulům jako Věda a život, Květy, Sovětská literatura a pochopitelně ani časopisům pro děti.

To vše by stačilo na jeden bohatý a úspěšný život, ale jsme teprve na přelomu osmdesátých a devadesátých let a Ondřejovi ještě není pětačtyřicet. Dalo by se říci, že vše, čeho zatím dosáhl, bylo třeba vyvzdorovat na panujícím režimu. Když po roce 1989 ubylo umělých překážek, mohl uplatnit celý svůj potenciál. Zde už jen telegraficky, stíhá toho stále opravdu hodně.

Ještě v roce 1990 spolu s Ivanem Adamovičem, Jaroslavem Olšou, jr., Pavlem Kosatíkem, Vlado Ríšou a dalšími založil časopis Ikarie, jehož byl v prvních letech šéfredaktorem a později zde měl rubriku Zakázané technologie, kde anticipoval regulační mánii dneška.

V roce 1995 přispěl k založení Akademie SF, fantasy a hororu, jejíž první ročník také moderoval.

Vedle toho pokračoval ve vlastní tvorbě, Měsíc mého života dostal sedm pokračování, z nichž Rock mého života získal v roce 2006 cenu Akademie SF. Letos vyjde závěrečný román Arkadského cyklu Sedmá vlna, což bude ironická parafráze výstřelků progresivistického aktivismu.

Vedle toho překládal Williama Gibsona a adaptoval knihy Julese Verna pro současnou generaci. Rovněž se přičinil o rozvoj digitální fotografie u nás.

Dokladem, že Ondřej byl vždy o (pořádný) krok vepředu, je rovněž první český internetový deník Neviditelný pes, který založil 23. dubna 1996.

Povšiml jsem si, že někteří čtenáři SF (většinou narození už v tomto tisíciletí) považují Ondřejovy názory za poněkud konzervativní; možná budou jednou překvapeni, až zjistí, že i v tom byl zase jen o kus před nimi.

Ondřeji, díky za to, že jsi nás učil dívat se dál.

Autor je prezidentem ČS Fandomu