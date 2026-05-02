Proč Emiráty opouštějí OPEC? Jejich konec v ropném kartelu může potěšit české řidiče

Rozhodnutí je překvapivé svým načasováním, nikoli svou podstatou. Napětí mezi Emiráty a Saúdskou Arábií, de facto lídrem kartelu, narůstalo roky. Emiráty vybudovaly kapacitu kolem 4,8 milionu barelů denně a chtějí ji dále zvýšit, zatímco dohody OPEC jejich těžbu držely výrazně níže.
Válka s Íránem tento vývoj urychlila. OPEC stál Emirátům v cestě dlouhodobě. Válka pouze umožnila odejít s menším bezprostředním tržním dopadem. Při narušeném provozu v Hormuzském průlivu nemohou Emiráty plně využít svou produkční kapacitu jako za normálních okolností. Mají sice alternativní exportní trasu přes terminál Fujairah v Ománském zálivu, ta však nenahrazuje celý potenciál země. Proto odchod nyní trh nerozkolísal tak, jak by jej mohl rozkolísat v době plně otevřených exportních cest. Jinými slovy, Emiráty odcházejí ve chvíli, kdy jejich dodatečná produkce stejně nemůže okamžitě zaplavit trh.