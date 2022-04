Opice a Shakespeare. Jaká je šance, že primát napíše literární dílo?

Když už ale buším do klávesnice, snažím se na psaní soustředit. Podle tzv. věty o nekonečné opici však existuje ještě jeden způsob, jak text vytvořit. Místo soustředění bych mohl jen náhodně mačkat klávesy. Nejspíš jste o té větě už někdy slyšeli. Říká, že když necháte opici nekonečně dlouho bušit do klávesnice, dokáže vyplodit jakýkoliv konečný text.

Jako příklad takového textu se často uvádí kompletní dílo Williama Shakespeara. Opičí přirovnání použil poprvé francouzský matematik Émile Borel v roce 1913. Samotný koncept náhodného psaní smysluplného textu se ale prý dá vystopovat až k Aristotelovi. Není moc účinné.

Dejme tomu, že chci, aby opice napsala „Kolem kotle kolo voďme, jedové tam droby hoďme!“ Běžné klávesnice mají něco okolo stovky kláves. Pravděpodobnost, že se opice napoprvé strefí do písmena „k“ je proto jedna ku stu. (Mačkání Shiftu ignorujme.) Šance, že napíše správně „ko“ je pak 1/100 krát dalších 1/100. Kdyby měla napsat „kol“, pravděpodobnost bude 1/100 krát 1/100 krát ještě jednou 1/100. A tak dál. Celý citát má 47 znaků. Pravděpodobnost proto vychází jako jedna ku deseti umocněným na 94. Středeční sloupek má obvykle zhruba 2650 znaků. Kdybych chtěl po opici, aby ho napsala místo mě, šance, že se jí to povede, bude jedna ku deseti umocněným na 5300. Nebude vysoká.

Pokud bych ale měl doma nekonečno opic, nebyl by to problém. Některá z nich by za mě sloupek určitě napsala. Naneštěstí by se mi jejich chov nevyplatil. Ze své nepříliš vysoké mzdy bych si nemohl dovolit kupovat opicím každý den nekonečno banánů. To je taky nejspíš hlavní důvod, proč se věta o nekonečné opici obvykle testuje jen na počítačích.

Minulý týden jsem se ale dočetl o jednom zajímavém pokusu se skutečnými opicemi. Podnikli ho už v roce 2002 studenti z Institutu digitálního umění a technologií Plymouthské univerzity. Umístili počítačovou klávesnici a monitor do výběhu makaků chocholatých.

Experiment trval měsíc. Makakové se neprojevili jako příliš plodní autoři. Dohromady napsali pouhých pět stránek. Naprostou většinu textu tvořilo písmeno „s“. Ke konci experimentu začala přibývat i písmena „a“, „j“, „l“ a „m“.

Vlastní pokusná aparatura však makaky nade vší pochybnost velmi zaujala. Vůdce tlupy mlátil do klávesnice kamenem. Další opice ji pak znečistily. Podle vedoucího institutu Mika Phillipse se toho akademici z experimentu o opicích dozvěděli „strašně moc“. „Nejsou náhodné generátory,“ prohlásil. „Jsou mnohem komplexnější.“