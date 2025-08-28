Podíl opice na polidštění práce a jiná témata

Když si občas od toho vykořisťování chtěl oddechnout, psával marxistické spisy: jeden z nich nese titul Podíl práce na polidštění opice a Engels v něm „s nepřekonaným mistrovstvím vysvětluje vynikající a rozhodující úlohu práce při vytváření člověka jakožto fysického typu a při vzniku lidské společnosti“ (citováno z předmluvy k vydání řečeného díla v nakl. Svoboda, Praha 1946).
Objektivně řečeno je to dílo dobře ilustrující samý základ marxistické filosofie, jmenovitě dialektickou jednotu protikladů, zde konkrétně mezi vysokými ambicemi a nízkou kvalitou provedení: text se mj. opakovaně odvolává na Darwina, ale je přitom zcela prostoupen lamarckismem (pro případné neznalé: evoluční teorie, jež postuluje, že vlastnosti získané během života organismu jsou dědičné a přenášejí se na další generaci; razil ji francouzský přírodovědec Jean Baptiste Lamarck (1744–1829)); za velmi mnohé příklady cituji ze str. 8 „(vzpřímenou chůzí – KO) ruka byla osvobozena a mohla se nyní přiučovati stále novým dovednostem a tím získaná větší obratnost se dědila a zmnožovala od pokolení k pokolení“.
Je to tedy, jak vidno, dílo žalostně pseudovědecké nejen z dnešního pohledu, ale i v kontextu své doby – leč i tak bývalo předmětem povinného studia na středních a vysokých školách. Jen jsme si ho pracovně překřtili, jak uvedeno v nadpisu – arcižeť s užitím zcela jiného významu slova „opice“. Ale jednak nám to připadalo jako vtipná slovní hříčka – a jednak to přece odpovídalo pracovním a obecně životním návykům nám neustále za vzor kladeného „sovětského člověka“.
To všechno, vysvětluji pro mladší, se vybaví jedinci postiženému životem za komunistů při návštěvě skvělé, opravdu skvělé výstavy Lidé a jejich předci, která byla v pondělí zahájena v Národním muzeu a jejímiž hlavními exponáty jsou kosterní pozůstatky dvou našich dalekých předků druhu australopithecus afarensis, které do Prahy zapůjčila Etiopie.
K tomu nemohu nepoznamenat, že uvedený odborný název je lingvisticky mírně kostrbatý, protože v prvním slově neústrojně směšuje latinské „australis“ – „jižní“ s řeckým „pithékos“ – „opice“, k čemuž se přidružuje, že druhá část působí dojmem, že pochází z anglického „afar“ – „daleko“, ale ve skutečnosti je odvozena z názvu Afarské geologické pánve, jejíž velká část včetně míst, kde byly tyto pozůstatky nalezeny, leží právě v Etiopii.
Jde přitom o zcela jedinečný paleoantropologický materiál z doby před více než třemi miliony let, a tedy o zápůjčku a výstavu naprosto výjimečnou (zatím jediná podobná, ovšem jen s jednou vystavenou kostrou, proběhla v USA), což přece jen vyvolává mírný údiv nad tím, proč se Etiopie uvolila svěřit tak cenné sbírkové předměty právě Národnímu muzeu (a České republice).
Nevím to jistě, ale předpokládám, že kromě mimořádných manažerských schopností ředitele Národního muzea, osobního šarmu českého velvyslance v Addis Abebě a mnoha dalších součástí takového úspěchu na tom má podíl (a možná velký podíl) dobré jméno, jež si Československo získalo svým principiálním postojem v čase invaze fašistické Itálie do Etiopie v letech 1935–36.
Československá diplomacie vedená tehdejším ministrem zahraničí a od prosince 1935 prezidentem Edvardem Benešem, jenž byl navíc ve funkčním období 1935-36 předsedou Shromáždění Společnosti národů, při jednání Shromáždění jednoznačně odsoudila jednání Itálie a podporovala zavedení rozsáhlých sankcí proti útočníkovi – přičemž zůstala s takto ostrým postojem mezi evropskými zeměmi osamocena (z dalších států sankce podpořilo jen Mexiko, Nový Zéland a částečně SSSR), a to přesto, že šlo o brutální porušení mezinárodního práva.
Československo tehdy – jako prakticky jediné – dokonce dodalo bránící se zemi vojenský materiál: pušky, lehké kulomety, ruční granáty a munici, a také množství zdravotnických a jiných humanitárních potřeb. (Ve snaze si to posléze „vyžehlit“ Beneš v r. 1937 udělil italskému ministru zahraničí a Mussoliniho zeti Galeazzu Cianovi Řád Bílého lva… ovšem marně, rok nato byla na Mussoliniho podnět svolána mnichovská konference.)
Československo tehdy stálo na straně spravedlnosti a solidarity a prokázalo, že i menší stát se může na mezinárodní scéně postavit agresi, což by leckomu mělo posloužit k poučení i nyní. V každém případě je jisté, že tehdejší etiopský císař Haile Selassie i jeho lid to velmi ocenili – a zdá se, že Etiopané nezapomněli dodnes.
Mimochodem, Haile Selassie zemřel – či byl pravděpodobně zavražděn marxistickými pučisty – včera před 50 lety, 27. srpna 1975. A když už jsem u toho: téhož dne r. 1895 byl na přání zesnulého popel Bedřicha Engelse rozptýlen do vod Lamanšského průlivu.