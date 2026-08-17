Bída českého opozičního tenisu: mizerný servis a chabý return. K tomu silácké řeči

V žebříčku těch, které lidé považují za nejvýraznější postavu opozice současnosti, tehdy zaujal první místo Petr Pavel, leč na druhém stupínku skončil premiér Andrej Babiš.
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Až s jistým odstupem a jednociferným výsledkem následovali předsedové ODS Martin Kupka a STANu Vít Rakušan.
Agentura nyní zpřístupnila svá zjištění, jak dobře respondenti opoziční lídry znají a co od opozice vlastně očekávají. K jedněm z nejcitovanějších bonmotů Miloše Zemana patří poučka, že nejhorší varianta, která se politikovi může přihodit, je, když se stane směšným. Nicméně na druhé místo by šlo nejspíše zařadit situaci, kdy daného politika nikdo nezná.
Lídři českých opozičních stran v ukazateli „znalosti mezi lidmi“ dost pokulhávají a někteří dokonce směřují k uvedené druhé nejhorší černé metě. Jméno lídra ODS Martina Kupky dokázalo správně uvést jen 43 % respondentů a stejně si vedl i předseda Pirátů Zdeněk Hřib – přes osm procent lidí stále považuje za šéfa pirátské strany Ivana Bartoše. Ani šéf STANU Vít Rakušan nemá moc důvodů, aby se nad kolegy z opozice vyvyšoval, poněvadž ho zná jen 45 % dotazovaných.
Ještě hůř dopadli předsedové stran donedávna sdružených s občanskými demokraty v koalici Spolu. Předáka TOP 09 Matěje Ondřeje Havla dokázalo jmenovitě uvést jen 24 % dotazovaných, lidoveckého šéfa pouze 21 %. Což je u marketinkově jinak docela šikovného jihomoravského hejtmana Jana Grolicha na pováženou. Lidovci v něm stále spatřují skoro spasitele, leč po převzetí otěží strany se opravdu dosud nedokázal celostátně zviditelnit. Možná i proto nyní kandiduje do Senátu, aby měl nějakou politickou funkci i v Praze.
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Takříkajíc mezi svými dopadli opoziční lídři trošku lépe. Správné jméno předsedy dokázalo uvést skoro 74 % voličů ODS a téměř 76 % voličů hnutí STAN. Avšak Zdeňka Hřiba zmínilo pouze 52,8 % pirátských příznivců.
Nelze se pak vůbec divit, když v jiném průzkumu agentury NMS pro Novinky pouze pětina respondentů souhlasila s hodnocením, že opozice na ně působí jako věrohodná alternativa současné vlády. (Jde o součet odpovědí rozhodně a spíše souhlasím.) Zarážející a pro současné opoziční strany alarmující je však zejména skutečnost, že za věrohodnou alternativu Babišovy vlády je považuje pouze 52 % voličů někdejší koalice Spolu, 48 % příznivců STANu a pouze 43 % sympatizantů Pirátů.
Kompetence k vládnutí přitom představuje jeden z klíčových parametrů pro rozhodování voličů, často u těch váhajících. Velkou roli v jejich posuzování hrají minulá zkušenost s danou stranou a namísto skvělého programu na papíře spíše personální složení jejích nejviditelnějších politiků, kteří by měli vyvolávat důvěru ve svou schopnost profesionálně řídit ministerský resort. A klíčový význam má pochopitelně rovněž osobnost stranického lídra. Pokud si ale podstatná část veřejnosti neumí ani vybavit jeho jméno, těžko ji může přesvědčit, že by byl lepším premiérem nebo ministrem ve srovnání s tím, co nabízí aktuální vládní sestava.
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Podle průzkumu NMS chybí silná a jednotná opozice 66 % příznivců Spolu, 63 % voličů STANu, a dokonce 73 % fanoušků Pirátů. Ale třeba i 58 % podporovatelů Motoristů. Přičemž celostátní průměr činí 49 % a po silné a jednotné opozici touží též 47 % voličů ANO. Samozřejmě, lze si položit otázku, co všechno má na odpovědi respondentů vliv, nicméně z údajů jasně plyne, že i podstatná část příznivců současné opozice ji považuje za slabou, rozklíženou a nepříliš kompetentní. S výrokem „Práce opozice je pro mě srozumitelná a je dostatečně vidět“ souhlasilo v daném sociologickém šetření pouze 33 % příznivců Spolu a shodně 29 % sympatizantů STANu a Pirátů.
Přitom na představě, jak má opozice působit, panuje v české veřejnosti poměrně široká shoda. Dle průzkumu agentury NMS má podporovat vládní návrhy, které jsou pro zemi prospěšné, odhalovat korupci a zneužívání moci, kontrolovat vládu a upozorňovat na její pochybení, informovat veřejnost o dění ve Sněmovně nebo v Senátu a připravovat alternativní návrhy zákonů i konkrétní personální a programovou alternativu pro případ vítězství v příštích volbách.
S uvedenými charakteristikami souhlasí výrazná většina respondentů, měřeno v rámci celé populace i v rámci příznivců jednotlivých stran a hnutí. Pouze potenciální příprava personální a programové alternativy se těší o něco menší popularitě u podporovatelů současné vlády, byť jenom u voličů ANO lehce poklesla pod hranici padesáti procent. A pouze zdržování nebo blokování zákonů, s nimiž opozice nesouhlasí, vyvolává v očích respondentů kritičtější odezvu, logicky více u voličů nynějších vládních stran.
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Z výše předestřených skutečností sice lze teoreticky odvodit celkem jasný plán vedoucí ke zlepšení. Avšak ani sebelepší trenér nedovede k úspěchu fotbalový tým, jemuž chybí na klíčových postech špičkoví hráči. Současná česká opozice každopádně nedokáže nastolovat agendu. Zpravidla se jen dosti chabě snaží odpinknout míčky naservírované vládou za doprovodu siláckých řečí, jaký je Andrej Babiš slabý a morálně pochybný tenista. I sváteční fanoušci tenisu ale dobře vědí, že vyhrát může jen ten, kdo má skvělý vlastní servis a dovede prolamovat podání soupeře.