Bude opoziční smlouva 2? Asi ne, ale pro stabilitu vlády by byla lepší než chystaná koalice

Hned o víkendu se k tomu vyslovil Miloš Zeman s tím, že repríza by byla logická. „Strany, s nimiž teď Babiš bude jednat, by mohly vyjádřit podporu jeho vládě výměnou za vysoké parlamentní funkce,“ řekl Zeman. „Tak vypadala opoziční smlouva číslo jedna a podle mě je to nejpravděpodobnější výsledek.“
O jeho úvaze si leckdo pomyslí leccos. Nejspíš to, že Zemanova pověst prognostika už dávno vyšuměla. Politik, který ještě v pátek chválil sociální demokracii, že se na kandidátce Stačilo! zachraňuje před pobytem mimo sněmovnu, a v sobotu už viděl, jak se seknul, těžko může prognózovat Babišův způsob vládnutí.
Jenže už v pondělí, po jednání s delegací SPD, sám Andrej Babiš řekl: dovedu si představit, že by post předsedy sněmovny zaujal Tomio Okamura.
To byl další kamínek do mozaiky úvah o repríze opoziční smlouvy. Vždyť tehdy, v červenci 1998, se dva lídři dohodli tak, že Zeman bude premiérem menšinové vlády a Klaus předsedou sněmovny bez ambicí na podíl na výkonné moci. Tato opoziční smlouva měla ve společnosti velmi špatný zvuk. Byla vykládána jako podraz na voliče (před volbami o ničem podobném nebyla řeč) a také jako pokus změnit volební zákon ve prospěch velkých stran. Což ostříhal až Ústavní soud.
Jsou to stejné váhové kategorie?
Šance na reprízu opoziční smlouvy působí letos nulově. Ale pozor, dnes není rok 1998. Když si odmyslíme tehdejší aktéry a pokusy o ústavní inženýrství, když místo o opoziční smlouvě – při tom slově se leckomu ještě otvírá kudla v kapse – mluvíme o tom, jak ustavit a stabilizovat menšinovou vládu, vypadá to jinak. Jako bychom se ocitli v prostředí, řekněme, Nizozemska či jiné kultivované země, kde mají s menšinovými vládami bohaté zkušenosti.
|
Chceme být přímo ve vládě, zdůraznil Okamura. Řekl, o jaké resorty má zájem
Potom, budeme-li místo opoziční smlouva říkat dohoda o menšinové vládě a podíváme-li se na rýsující se koalici ANO – SPD – Motoristé, by leckdo mohl říci: nebyla by jednobarevná menšinová vláda ANO lepší než nevyzpytatelná trojkoalice s partami buď velmi radikálními (SPD), nebo úplně novými a nezkušenými (Motoristé)? Nebyla by čitelnější, stabilnější, více výkonná?
Zřejmě by takovou vládou byla. Ale všechny tyto úvahy narážejí na kondicionál, na slovíčko „by“. SPD touží vstoupit do vlády. Dokonce tak, že se prý spokojí s „nestrannými odborníky“ v roli „svých ministrů“, jen když oficiálně bude SPD vládní stranou.
Motoristé zatím trvají na přímé účasti svých veličin přímo ve vládě. Kandidáty tasí v podobě návrhů: Filip Turek na zahraničí, Petr Macinka na životní prostředí, Oto Klempíř na kulturu. Chtíč po formální moci a ministerských křeslech jim možná zatemňuje vše ostatní, o tom psal již kolega Zvěřina.
|
Vládní karneval s „motorovými“ ministry možná nechtějí ani samotní Motoristé
Když se o resort životního prostředí uchází Macinka, politik, který k prezidentovi na Hrad přijede americkým „náklaďákem“, cosi to vypovídá o něm i o Motoristech. Ne o nezkušenosti a neschopnosti k vládě (připomeňme, že v USA vznikly hlavní ekologické zákony i samotné ministerstvo ŽP za konzervativního prezidenta Nixona), ale o aroganci hned po volbách.
Je otázka, jak moc se to líbí Andreji Babišovi. Zda mu lidé z SPD i Motoristů nenarušují jeho představu o vládnutí i o tom, jak „pomáhat lidem“ (Babišův oblíbený výrok). Originální opoziční smlouva vznikla mezi Milošem Zemanem a Václavem Klausem, mezi politiky, kteří byli sice ideovými soupeři, ale navzájem se respektovali a považovali se v jádru za stejné váhové kategorie.
Může Babiš pokládat za stejnou váhovou kategorii, jako je on sám, Tomia Okamuru, Radima Fialu, Filipa Turka či Petra Macinku?
Uvažuje o tom Babiš? Vsaďte se
Řeknete si možná, že proto také nevzniká nová opoziční smlouva, nýbrž trojkoalice. Jenže ta může přinášet větší zádrhele než „smlouva o vytvoření stabilního politického prostředí v České republice“ (tak zněl oficiální titul původní opoziční smlouvy).
Babiš se netají tím, že chce zrušit či neobsazovat ministry bez portfeje nebo ministerstvo pro evropské záležitosti. Ne proto, že by to téma bagatelizoval, spíše si ho chce – jako premiér – pohlídat sám.
A teď si zkuste představit, že Filip Turek je skutečně ministrem zahraničí, například jedná s někým v EU, ale vzápětí uslyší cosi ve stylu: „Ale premiér Babiš to říkal jinak.“ Jsou to jen spekulace, ale ne zcela z Marsu. Podobně skuhrali někteří diplomaté – v soukromí – za prvního Babišova premiérství.
Toto vše může, po čase, až situace uzraje, obnovit myšlenku opoziční smlouvy 2. Či prostě nějakého uspořádání, jež by Babišovi přenechalo exekutivu a nyní zvažovaní koaliční partneři by se spokojili s něčím menším, třeba s legislativou. Vsaďte se, že Babiš už o něčem takovém uvažuje.