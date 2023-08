Proč trhám trhák. Kriticky k filmu Oppenheimer

Hned taky uvedu důvod. Vztah k atomové bombě a jejímu nasazení na sklonku světové války patří k základním kamenům mého přesvědčení. Vztekal jsem se nad Kubrickovým filmem Dr. Divnoláska aneb Jak jsem se naučil nedělat si starosti a mít rád bombu. To už je bezmála šedesát let, kdy byl natočen. Díval jsem se tenkrát na „atomovou bombu“, tedy na princip jaderného odstrašení, stejně jako dnes. Chvála bohu, že zde jaderné odstrašení je, jinak bychom měli třetí, možná už čtvrtou světovou na krku, nejspíš už za sebou. Jestlipak to napadlo Christophera Nolana, když loni 22. února zahájilo Rusko útok na Ukrajinu, zakládajícího člena OSN? Zřejmě ne.