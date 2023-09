Dávková optika. Jak nastavit spravedlnost v dotační politice

Nyní však, když žárliví Starostové vidí, jak lidovci „krmí“ své voliče, volají po omezeních. To, které ve vládě vymysleli, funguje jen částečně. Bohatí na dotace dosáhnou, jen to bude komplikovanější.

Zavázali jsme se v EU, že snížíme energetickou náročnost nemovitostí, a proto musí být jedno, komu patří, a z principu je jasné, že to pomáhá těm, kteří nějakou nemovitost mají.

Politikům se však v těžkých časech špatně vysvětluje, že nějaký jejich počin představuje výhodu pro majetné. O celospolečenském přínosu, který se projeví spíš ve vzdálenější budoucnosti, většina politiků ani voličů neuvažuje.

Spíš než na kádrování zájemců by se měl stát, a tedy i vláda, zaměřit na to, jak pomoci těm, kteří nemají prostředky a mají nemovitost. Mnozí z nich by jistě rádi rekonstruovali, ale nemají na to a mít ani nebudou. Je v obecném zájmu tyto majitele jako nevhodné či nehodné z dotačního programu vyřadit?