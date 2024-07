Orbán zkumavkou. Tleskat příměří v Gaze a bát se téhož na Ukrajině?

Podle ministra Lipavského je Orbán de facto užitečný idiot. Podle premiéra Tuska se zapíše do dějin hanby. Podle jistých hlasů z EU by mělo být zkráceno maďarské předsednictví Unii. Či alespoň „izolováno“.

Orbán přitahuje i lidi, kteří kontakt s někým nálepkují jako fandění. Mluvíte s Putinem, Siem, Trumpem? Pak jste jejich fanoušek. (Ze seznamu musí vypadnout Zelenskyj a Biden.) Mizí už to, co zdůrazňoval Karel Schwarzenberg: „Musíme jednat s tím, kdo je k dispozici a kdo k tomu má co říci. Proto i v Rusku musíme jednat s těmi, kteří tam vládnou.“ Lze namítnout, že Orbán ničeho nedosáhl, tudíž je kritika oprávněná. Ale zajímavější je selektivnost.