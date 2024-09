Jak (ne)být dobrá máma. Máma Jaromíra, který jen sedí doma a tloustne

Za chlapíkem do ordinace přicupitala drobná ženuška neurčitého věku, chytla mě za loket a volala, že je jeho máma, ať to doktorovi povím. „Jaromíra bolí kolena. Je to k nesnesení, vůbec nemůže chodit. Povězte mu to!“

„Je mi líto, že vás tím obtěžuju,“ řekl doktor profesionálně neutrálním hlasem směrem k Jaromírovi. „Ale, jak už jsem vám říkal, vážně by pomohlo, kdybyste zhubl.“ Po pár nezdařených pokusech se podařilo chlapíka postavit na váhu. „Dvě stě třicet kilo,“ řekl doktor. „O pět kilo víc než na jaře.“

„Pane doktore, v botách!“ volala jeho maminka a připomněla mi tím jeden starý český film. „Přeložte mu to!“

„Na jaře to bylo taky v botách,“ ujistil ji doktor. „Jaromíre, pamatujete se ještě, co musíte jíst, abyste nepřibíral? Máte tu brožurku, co vám dala dietoložka? Řídíte se tím?“

Jaromír se nadechl, ale maminka ho přerušila. „Takový věci synovi nechutnaj! Já mu vařim domácí, pani, vařim mu, co má rád, dyť ho všechno bolí po tý nehodě. A teď mu říkaj, že ani najíst se nesmí. Co má ze života, co?“

Bránit syna před tyrany

Podobný rozhovor už doktor s Jaromírem vedl mnohokrát. Teda ne s Jaromírem, s jeho maminkou. Jaromírovi bylo třicet šest. Před deseti lety ho srazilo auto. Letěl několik metrů vzduchem, pár dní byl v kómatu a probudil se s vykloubeným loktem a bez zájmu o cokoli, co nemohl sníst. Časem se mu hlava zlepšila (soudě z těch pár slov, které se mu povedlo vmezeřit do matčina monologu, nemá potíže s artikulací a netrpí demencí), rád by chodil do práce, jenomže mezitím příšerně ztloustl. Neumí anglicky, tak zbývá fyzická práce, a drsní týpkové, co dělají rukama, se mu jen vysmějí. Vždyť sotva chodí. Jaromír sedí doma a tloustne.

Doktor by Jaromírovi nejradši doporučil, ať se odstěhuje od maminky, to na něm bylo vidět ze tří metrů. Ale netroufl si. Předepsal mu prášky na tlak, na srdce, na játra, na plíce a mast na kolena, počkal, až se Jaromír vyhrabe z ordinace, a až potom si povzdechl.

Jasně, já vím, Jaromírova máma to myslí dobře. Chce synovi pomáhat, a jediné, co umí, je vařit jídla, o kterých si myslí, že mu chutnají. A bránit ho před tyrany, co mu říkají, že by měl zhubnout.

Setkání s Jaromírem mi smutně připomnělo příběh osmnáctiletého kluka, který se vyboural na motorce a už rok se neprobral z kómatu. Ležel doma a spal, i o něj se starala maminka. Převracela ho, omývala a krmila ho sondou do žaludku. I ona se synovi snažila podstrojovat, za rok přibral 40 kilo.

Na rozdíl od nešťastníka v kómatu má Jaromír ještě šanci. Ale asi jí nevyužije. Nechce zranit svou maminku.