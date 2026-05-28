Orientfluenceři ukazují, kde je ekonomický boom. A kritizují sklerotický Západ

Mají rádi Čínu pro její rychlý ekonomický rozvoj a příslib kompetentního řízení společnosti, Rusko pro jeho návrat k tradicím a tradičním hodnotám, Spojené arabské emiráty pro jejich bohatství a Singapur jako alternativu k demokracii. A někdy také celý islámský svět za jeho odmítání LGBT a homosexuálů a normálnost.
Spectater je nazývá orientfluencery. Jde o odkaz na orientalismus, pojem, který kdysi proslavil Edward Said ve své knize Orientalismus. Podle něj si Západ do Orientu přenesl své představy o Orientu. A ty často s Orientem neměly mnoho společného. Orientálci byli podle nich iracionální, šlo o upadlou kulturu a lidé tam byli dětinští, zatímco Evropané racionální, ctnostní, zralí a prostě normální. Jak poznamenává článek ve Spectatoru, stačí tohle hodnocení obrátit, a máte tu výše popsané influencery, kteří vidí osvícený Východ oproti upadajícímu, barbarskému Západu přicházejícímu o zdravý rozum.
Spectater uvádí jako příklad takových lidí třeba Adrewa Tatea, amerického influencera Nicolase Kenna De Balinthazyho známého jako Sneako či influencerku Emily, která se přestěhovala do Vietnamu, odkud kritizuje úpadek Západu. K tomu je třeba dodat, že do jisté míry k nim patří i pravicový podcasteři Joe Rogan, Tucker Carlson a rozhodně třeba levicový influencer Cyrus Janssen. Spectator tvrdí, že se tento směr zatím nedotkl akademické obce, politiků a médií. Tedy možná v anglo-saském světě. U nás by se mezi orientfluencery určitě zařadil i jeden bývalý prezident, mnozí publicisté a někteří akademici.
Mylná představa o světě
Orientfluenceři vytvářejí jako kdysi orientalisté mylnou představu o světě. Dokonce ještě mylnější, protože jsou mnohem skutečnější než Saidovi orientalisté, kteří byli do určité míry součástí Saidovy vlastní představivosti.
Reálně ovlivňují část veřejnosti a jsou ochotni hledat každou známku úpadku Západu a propagovat východní rozhodnost, podřízení se vládci a třeba také tradiční medicínu. Která mimochodem vznikla v současné podobě v Číně rozhodnutím komunistů, kteří neměli prostředky na zajištění západní lékařské péče svému obyvatelstvu. Nebo to, jak Rusko udržuje tradiční hodnoty, ačkoliv v Rusku zřetelně bují snaha opět se hlásit k sovětském u revolučnímu režimu a v kursu jsou ideologové, kteří chtějí bojovat proti západním tradicím.
Vynášení ekonomického rozvoje nedemokratických asijských zemí přehlíží jejich neúctu k právu a lidskému životu a to, že životní úroveň je na Západě většinou mnohem vyšší. O obdivu k muslimskému světu, kde je morálně „vše v pořádku“, už ani nemluvě, protože třeba za fasádou odmítání homosexuality bují třeba homosexuální vztahy vykořisťující děti a mladé. Jenže to při projektování vlastních představ nevadí. Připomíná to trošku dobu mezi světovými válkami, kdy se také v Evropě šířily představy o úpadku a definitivním konci Západu nebo minimálně demokracie.
Jestli je někdo symbolem úpadku Západu, jsou to vlastně právě orientfluenceři. Ukazují, že miliony lidí se nechají zvábit naprosto nereálnou představou bez ohledu na to, že mají k dispozici informace o tom, že skutečnost vypadá trochu jinak.