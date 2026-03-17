Květy na hrudi a tekuté stříbro. Oscaři předvedli největší trendy ve večerní módě

Karolína Minaříková Krupková
Čekstajl   16:00
Červený koberec z 98. ročníku Oscarů opět nabídl víc než jen krásné róby – od historických odboček, přes šaty, které tečou jako vzácný kov, až po překvapení v šatníku slavných herců. O kterých modelech z předávání filmových cen se letos vášnivě diskutuje? A kdo vyvěsil bílou vlajku?
Herec Pedro Pascal na Oscarech v Los Angeles. (15. března 2026) | foto: Chelsea Lauren/Shutterstock Editorial/Profimedia

Alžběta Karásková, která se podílela na česko-dánském dokumentu Pan Nikdo proti...
Herečka Emma Stoneová na Oscarech v Los Angeles. (15. března 2026)
Herečka Jessie Buckleyová na Oscarech v Los Angeles. (15. března 2026)
Radovan Síbrt, Alžběta Karásková, David Borenstein, Pavel Talankin a Helle...
26 fotografií

Přišla jako nominovaná za roli truchlící matky ve filmu Hamnet a odešla jako vítězka nejen herecké kategorie, ale i té módní. Irská herečka Jessie Buckleyová totiž vynesla zřejmě ty nejvíce dechberoucí šaty celého večera. Pro šestatřicetiletou hvězdu je ušili v ateliérech domu Chanel v originální barevné kombinaci – ze vzdušného růžového šifonu, přičemž třešničkou na dortu byl šál z červené kůže.

Tento decentní a přesto nepřehlédnutelný model, nyní módní rubriky srovnávají s outfitem Grace Kellyové. Ta si v roce 1956 vyšla na předávání filmových sošek v šatech od designérky Edith Headové, která pro ni vytvořila podobně lehké šaty se zahalenými rameny. U Kellyové ale nebyl onen zahalující šál módním prvkem, ale spíše nutností – brzy se totiž měla vdát za knížete Rainiera III. a kariéru americké herečky vyměnit za titul monacké princezny.

Jessie Buckleyová na Oscarech. (15. března 2026)

Grace Kellyová na Oscarech. (21. března 1956)

Kdo měl lepší outfit na Oscarech?

Když šaty tečou jako stříbro

Pokud bychom měli z Oscarů vybrat jeden výrazný trend, pak by to rozhodně byl efekt tekutého stříbra. Přiléhavé šaty z lesklé látky si u značky Louis Vuitton vybrala i herečka Emma Stoneová, nominovaná na nejlepší herečku v hlavní roli za snímek Bugonia. Její oslnivá róba prý měla odstín zvaný oyster, tedy ústřicový, který se pohybuje někde mezi smetanovou, světle béžovou a jemně šedou. Noblesu tohoto modelu pak zaručily čisté linie, čtvercový výstřih, křidélkové rukávy i dramaticky odhalená záda.

Emma Stoneová na Oscarech . (15. března 2026)

Alžběta Karásková v šatech od značky Leeda.

Stejně oslnivá byla také česká producentka Alžběta Karásková, která se podílela na česko-dánském dokumentu Pan Nikdo proti Putinovi. Pro Oscara za nejlepší dokument si tak přišla v šatech od značky Leeda. Asymetrický model z vyšívaného tylu zdobily flitry a korálky v jemné pudrové barvě, které se ve světlech reflektorů třpytily jako již zmiňované tekuté stříbro. Šaty doplnila lehká vlečka z šifonového hedvábí – velmi elegantní, velmi ženské, velmi oslnivé.

Muži v bílém

Titul nejdiskutovanějšího looku večera patří Pedru Pascalovi. Zaprvé u tak slavnostní příležitosti vynechal sako, zadruhé si na bílou košili připnul rozměrnou květinovou brož , a zatřetí dorazil hladce oholený. Padesátiletého herce, který se Oscarů zúčastnil jako předávající, přitom fanoušci znají výhradně se strništěm nebo knírem, a hladká tvář ho výrazně omladila. Ale zpátky k módě – Pascalův outfit od Chanelu totiž ukázal, jak šikovně oživit velkou večerní garderobu pro pány.

Na závěr lze jen spekulovat, zda celobílý outfit zvolil Timothée Chalamet záměrně, a sice jako vyvěšení vlajky příměří za svůj nešťastný výrok o „baletu a divadle, které nikoho nezajímá“, který mu v posledních dnech velmi pošramotil pověst.

Pedro Pascal na Oscarech. (15. března 2026)

Timothée Chalamet na Oscarech. (15. března 2026)

Ať už se skrytým významem, nebo bez něj, šlo o velmi povedený komplet z dílny Givenchy – třídílný oblek v bílé barvě se skládal z dvouřadého saka a širokých kalhot s puky. Moderní variaci na večerní smoking pak třicetiletý herec, který svou nominaci za úlohu ve filmu Velký Marty neproměnil, doladil robustními botami a řadou stříbrných prstenů.

Kdo měl lepší outfit na Oscarech?

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.