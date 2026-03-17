Přišla jako nominovaná za roli truchlící matky ve filmu Hamnet a odešla jako vítězka nejen herecké kategorie, ale i té módní. Irská herečka Jessie Buckleyová totiž vynesla zřejmě ty nejvíce dechberoucí šaty celého večera. Pro šestatřicetiletou hvězdu je ušili v ateliérech domu Chanel v originální barevné kombinaci – ze vzdušného růžového šifonu, přičemž třešničkou na dortu byl šál z červené kůže.
Oscary vyhrála satira Jedna bitva za druhou, uspěl i dánsko-český dokument
Tento decentní a přesto nepřehlédnutelný model, nyní módní rubriky srovnávají s outfitem Grace Kellyové. Ta si v roce 1956 vyšla na předávání filmových sošek v šatech od designérky Edith Headové, která pro ni vytvořila podobně lehké šaty se zahalenými rameny. U Kellyové ale nebyl onen zahalující šál módním prvkem, ale spíše nutností – brzy se totiž měla vdát za knížete Rainiera III. a kariéru americké herečky vyměnit za titul monacké princezny.
Když šaty tečou jako stříbro
Pokud bychom měli z Oscarů vybrat jeden výrazný trend, pak by to rozhodně byl efekt tekutého stříbra. Přiléhavé šaty z lesklé látky si u značky Louis Vuitton vybrala i herečka Emma Stoneová, nominovaná na nejlepší herečku v hlavní roli za snímek Bugonia. Její oslnivá róba prý měla odstín zvaný oyster, tedy ústřicový, který se pohybuje někde mezi smetanovou, světle béžovou a jemně šedou. Noblesu tohoto modelu pak zaručily čisté linie, čtvercový výstřih, křidélkové rukávy i dramaticky odhalená záda.
Stejně oslnivá byla také česká producentka Alžběta Karásková, která se podílela na česko-dánském dokumentu Pan Nikdo proti Putinovi. Pro Oscara za nejlepší dokument si tak přišla v šatech od značky Leeda. Asymetrický model z vyšívaného tylu zdobily flitry a korálky v jemné pudrové barvě, které se ve světlech reflektorů třpytily jako již zmiňované tekuté stříbro. Šaty doplnila lehká vlečka z šifonového hedvábí – velmi elegantní, velmi ženské, velmi oslnivé.
Muži v bílém
Titul nejdiskutovanějšího looku večera patří Pedru Pascalovi. Zaprvé u tak slavnostní příležitosti vynechal sako, zadruhé si na bílou košili připnul rozměrnou květinovou brož , a zatřetí dorazil hladce oholený. Padesátiletého herce, který se Oscarů zúčastnil jako předávající, přitom fanoušci znají výhradně se strništěm nebo knírem, a hladká tvář ho výrazně omladila. Ale zpátky k módě – Pascalův outfit od Chanelu totiž ukázal, jak šikovně oživit velkou večerní garderobu pro pány.
Na závěr lze jen spekulovat, zda celobílý outfit zvolil Timothée Chalamet záměrně, a sice jako vyvěšení vlajky příměří za svůj nešťastný výrok o „baletu a divadle, které nikoho nezajímá“, který mu v posledních dnech velmi pošramotil pověst.
Ať už se skrytým významem, nebo bez něj, šlo o velmi povedený komplet z dílny Givenchy – třídílný oblek v bílé barvě se skládal z dvouřadého saka a širokých kalhot s puky. Moderní variaci na večerní smoking pak třicetiletý herec, který svou nominaci za úlohu ve filmu Velký Marty neproměnil, doladil robustními botami a řadou stříbrných prstenů.