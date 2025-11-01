Trampoty s 28. říjnem: jednou se posílalo do vězení, že slavíte. Jindy zase, že slavíte málo

V úterý Česká republika oslavila státní svátek. Tedy vznik Československé republiky, k jejímuž odkazu a hodnotám se hlásíme. Proběhly obvyklé společenské akce, připomněli jsme si zakladatele republiky i hrdiny světových válek, prezident předal vyznamenání vybraným osobnostem. Zkrátka den plný vlastenectví. Ne vždy tomu tak mohlo být – a i tentokrát si mnozí asi kladli provokativní otázku: Proč slavit, je k tomu vlastně důvod?
Vyhlášení Československa 28. října roku 1918 bylo spontánním projevem obyvatelstva, zejména v Praze. To reagovalo na informaci, že habsburská monarchie, skrze Andrássyho nótu, souhlasí se čtrnácti mírovými body amerického prezidenta Wilsona. Ty obsahovaly i přiznání autonomie národům Rakouska-Uherska. Upřímná oslava lidu tehdy živelně proklamovala nový stát.
Republika převzala obsah pojmu svátek tzv. recepční normou z Rakouska-Uherska. Monarchie měla svátky upraveny zákonem z roku 1868 a deklarovaly se v podstatě coby církevní. Nový stát ve středu Evropy však svou legitimitu odvozoval od jiných hodnot než zaniklá monarchie a symbolický význam 28. října si její představitelé uvědomovali. Proto už před prvním výročím v roce 1919 byl schválen zákon číslo 555, který prohlásil 28. říjen za státní svátek. Nebylo však blíže stanoveno, jak jej slavit, a tak probíhalo vše nadále ve spontánním duchu.
Spolu se vznikem republiky se slavil ještě Svátek práce 1. května a Husovo výročí 6. července. Svátky pak celkově upravil zákon číslo 65 z roku 1925 o svátcích a památných dnech republiky Československé. Ten mezi sváteční dny doplnil ještě cyrilometodějskou misi 5. července. Říjnové výročí bylo vymezeno jako „veliký den našeho osvobození“, v němž byl „vítězně rozhodnut a dokončen staletý boj za obnovu naší starodávné samostatnosti“.
Vhodné a nevhodné slavení
Samotné slavení mělo proběhnout s omezeními jako o nedělích a formou „důstojné zevní oslavy“, což znamenalo třeba vyvěšování praporů, a na oslavy dohlížely okresní úřady. Neuposlechnutí pravidel souvisejících s 28. říjnem se mělo pokutovat do výše 10 000 Kč nebo i vězením až na jeden měsíc. Příslušníci národnostních menšin ale slavení zrovna nepřeháněli…
Slavení 28. října doznalo dramatických změn v roce 1938. Republika se sice chystala na své 20. jubileum, ale mezinárodní situace přinesla odlišný vývoj. V létě se ještě uskutečnil velký všesokolský slet, do tisku mířily oslavné publikace a obyvatelstvo „od Aše po Jasinu“ připravovalo pestré oslavy kulatého výročí. Přišel ale mnichovský diktát a na počátku října byl stát územně zmrzačen do podoby tzv. druhé republiky.
Nová politická reprezentace dala ruce pryč od prvorepublikových hodnot a začala se zvolna klonit ke svatováclavské tradici s akcentem na proněmecké směřování. Poslední žijící z trojlístku zakladatelů Československa, Edvard Beneš, abdikoval na funkci prezidenta a odešel do exilu. Nová hlava státu nebyla ještě zvolena a vláda v čele s generálem Syrovým od oficiálního slavení 28. října ustoupila. Konala se jen pietní akce na Pražském hradě a vláda nechala položit věnec k hrobu TGM v Lánech.
Březen 1939 pak přinesl nejen likvidaci zbývajícího Československa, ale i definitivní konec připomínání 28. října. A to pomocí patřičných vládních nařízení a sankcí, konkrétně pokuty až do výše 20 000 korun nebo vězením do dvou měsíců. Obavy okupantů z ikonického svátku byly oprávněné.
Právě při mohutných říjnových demonstracích v Praze roku 1939 došlo po srážkách s bezpečnostními složkami k úmrtí Václava Sedláčka a k těžkému zranění medika Jana Opletala. 28. říjen tak stojí i v pozadí událostí, které si připomínáme 17. listopadu – uzavření vysokých škol nacisty v roce 1939 a sametovou revoluci roku 1989.
Během 2. světové války byl říjnový svátek připomínán na někdejším československém území pouze ilegálně nebo soukromě. Naopak v exilu, speciálně v londýnském centru, měl vznik Československa patřičnou symboliku. Byl to den hrdosti, vzdoru, naděje a emocí. Datum 28. října pak hrálo podstatnou roli třeba i při plánování Slovenského národního povstání.
Proměny 28. října
Po 2. světové válce se slavení 28. října obnovilo. Svátek se z exilu a ilegality vrátil domů, do oficiálních kalendářů. Upraven byl znovu i zákonem z prosince 1946. Okresní národní výbory měly „učinit opatření směřující k důstojné zevní oslavě dne 28. října“. Zejména bezprostředně po konci války byl 28. říjen svátkem natolik upřímně připomínaným, že zákon byl víceméně formální.
Situace se ovšem začala znovu měnit po únoru 1948. Den připomínající proklamaci Československé republiky opět mířil za oponu. Zákon týkající se svátkového práva byl novelizován roku 1951. Jediným státním svátkem v Československu se stal 9. květen, označený jako „výročí osvobození Československa Sovětskou armádou“. Den 28. října byl nejprve zařazen mezi „ostatní dny pracovního klidu“.
Jeho prestiž však byla tak neopominutelná, že jej soudruzi transformovali na Den znárodnění: využili k tomu znárodňovací dekret prezidenta republiky z 24. října 1945. Termínová blízkost způsobila prostoupení znárodňovacího výročí do 28. října, který byl tímto rudě maskován.
V 50. a 60. letech minulého století byl význam 28. října komunisty nadále umlčován a v roce 1975 v rámci probíhající normalizace se stal pouhým významným dnem ČSSR, čili dnem pracovním. Zároveň byl poměrně unikátně vymezen jako den tří výročí současně: Den znárodnění, Den československé federace a Den vzniku Československé republiky.
Čas léčí staré křivdy, a snad i proto churavějící komunistický režim vzal v roce 1988 výročí vzniku Československa na milost. K 70. jubileu se stal 28. říjen znovu státním svátkem, k čemuž se pak samozřejmě přihlásil i nový režim po sametové revoluci. Svátek se ale stal brzy velmi specifickým.
Oslava zaniklého státu?
Československo bylo totiž Slovákům poněkud těsné a v lednu 1993 vznikly dvě samostatné republiky. Ta naše, Česká, si říjnové slavení ponechala a právně upravila v roce 2000 zákonem. Kromě 28. října jsou dnes našimi státními svátky 1. leden, připomínající obnovu samostatného českého státu, 8. květen coby Den vítězství, prázdninové svátky 5. červenec s Cyrilem a Metodějem a 6. červenec odkazující na upálení Jana Husa, 28. září jako Den české státnosti a 17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii i Mezinárodní den studentstva.
Je asi do jisté míry symbolické, že pod tímto zákonem jsou podepsáni tehdejší tři nejvyšší ústavní činitelé v pořadí Václav Klaus (předseda Sněmovny), Václav Havel (prezident) a Miloš Zeman (premiér), kteří byli postupně i českými prezidenty. Říjnová osmadvacítka v kalendáři je zároveň i řádovým dnem a čeští prezidenti udělují či propůjčují vyznamenání, čímž slavnostně uzavírají celodenní oslavy napříč republikou.
Na Slovensku je 28. říjen také státním svátkem, avšak není dnem pracovního klidu. I tak je unikátní, že si obě republiky připomínají založení státu, který již neexistuje. Ohlížejí se za ním nejen z nostalgie, ale i kvůli stále platným ideálům, na nichž vznikl. A kvůli třem zakladatelům, Masarykovi, Benešovi a Štefánikovi, ač všichni 28. října 1918 paradoxně pobývali v exilu.
Berme tento svátek i jako hold těm, kteří jej dříve upřímně slavit chtěli, ale nebylo jim to umožněno totalitními režimy. Za 28. říjen se bojovalo napříč celým 20. stoletím, proto se na něj nikdy nezapomnělo a má stále svůj význam. Neměl by proto být jen svátečním dnem politiků a společenských prominentů, nýbrž dnem, jehož obsah si budeme stále připomínat.
Autor je historik, předseda Společnosti Edvarda Beneše, Ostravská univerzita