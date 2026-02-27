Má význam jenom proto, že se tam žvaní? V pomoc OSN už ani nikdo nevěří

Jenže realita je taková, že tato mezinárodní instituce buď mlčí, nebo se z ní ozývají prázdné fráze, které obecně vyzývají k ukončení válek či k tomu, aby si obě strany sedly ke stolu.
Opravdu potřebujeme instituci, jejíž generální tajemník v době, kdy umíraly tisíce mladých Íránců, jimž už došla trpělivost s islámským režimem, blahopřeje ajatolláhům v čele země k výročí jejich režimu? Jistě, jde o čistě formální krok, a kdybychom to dovedli ad absurdum, nejspíš by popřál k výročí nástupu k moci i Adolfu Hitlerovi či Vladimiru Iljiči Leninovi, kdyby už tehdy tato organizace existovala.
Ale neměla by OSN udělat trochu víc? Jenže je toho schopna? Zahrnuje totiž všechny státy světa, a kdybychom to vztáhli k známé „babylonské věži“, každý z nich mluví jiným jazykem, tudíž od ní nejspíš nic moc víc čekat nemůžeme.
Na Kubě se tak vždy dočkáme jen toho, že OSN bude vyzývat, aby USA ukončily blokádu komunistického režimu, protože tam lidé hladoví a stát už nemá ani na benzin, aby mohl vyvážet odpadky. Ne, OSN se neozve, že by bylo lepší, kdyby režim padl, že by pak třeba lidé dostali šanci vzít život do svých rukou a pokusit se změnit ostrov. Vždyť když tam kdekoliv kopnete do země, něco tam vyroste. Některé plodiny i několikrát za rok. Jak mohou hladovět?
Jenže takové prohlášení nepřijde. Co by na to řekly jiné autoritativní režimy, ať už monarchické, anebo levicové, které se také bojí odporu svých obyvatel?
Ostrovu svobody došlo palivo, spojenci a čas. Dojde na Kubě na „venezuelský scénář“?
Jezdí se do Washingtonu
Vlastně je smutné, že v pomoc OSN ani nikdo nevěří. Vidíte snad, že by ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přesvědčoval šéfa OSN, aby se za jeho stát postavil při vyjednávání s Ruskem? Ne, jezdí do Washingtonu za Donaldem Trumpem, protože cítí, že ten může něco změnit.
Proto Ukrajina nechce po případném konci války na linii styku s Ruskem modré přilby OSN. Všichni si vzpomenou na masakry ve Srebrenici či Rwandě, kdy tyto jednotky nic neudělaly, aby je odvrátily. Ale s touto neschopností, nebo lépe neakceschopností už tak nějak všichni počítají a jezdí raději do Washingtonu či Pekingu, podle toho, co potřebují. Berou OSN jen jako debatní klub, kde se žvaní, ale díkybohu, že tam alespoň všichni mezi sebou ještě mluví.
Umí USA ukončovat války? Trump riziko zná, přesto může dospět k válce s Íránem
OSN ale skrývá i vyložené úlety, třeba svou Radu pro lidská práva, která by měla upozorňovat na porušování lidských práv všude na celém světě. Jejím členem je třeba Kuba, ano, ta Kuba, jejíž komunistické vedení vesele potlačuje práva svých spoluobčanů. Nebo Demokratická republika Kongo, kde i přes současný mír probublává občanská válka. Opravdu mají podobné státy mluvit o občanských právech?
Nebo zvláštní zpravodajku OSN pro okupovaná palestinská území Francesku Albanese, která je mírně řečeno silně protiizraelská a bez uzardění přehlíží zločiny Hamásu. A když se jí její ostřejší výroky vrátí jako bumerang, vymlouvá se, že to řekla a myslela jinak. I díky podobným excesům ztrácejí Spojené národy stále více kreditu. A někteří už začínají řešit, zda pomalu neztrácejí i tu poslední výhodu, kterou měly, tedy že tam spolu všichni diplomaté mluví. Zda se z OSN nestala už zcela vyprázdněná schránka.