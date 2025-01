Novoroční předsevzetí ve jménu pokroku. Zaměřme se v zájmu lidí a planety na to, co funguje

Pravdou ale je, že globální spolupráce v posledním desetiletí neskutečně vázla. V roce 2015 přišla OSN se 169bodovým plánem, jak do roku 2030 vyřešit všechny problémy, jimž lidstvo čelí. Všichni světoví lídři pak tyto tzv. Cíle udržitelného rozvoje s nejlepšími úmysly přijali. V současné chvíli svět zaostává za téměř všemi 169 sliby, a to nám zbývá už jen pouhých pět let. Boj proti chudobě, nemocem a hladu pomalu ztrácí na síle.

Proč se nám nedaří docílit pokroku? Převážně proto, že jsme si ukrojili příliš velké sousto. Ve snaze obsáhnout každý problém jsme si neurčili žádné priority, tudíž jsme ničeho významného nedosáhli.

S novým rokem však přichází další příležitost. Místo toho, abychom se snažili dělat vše – nejen jako společnost, ale i jako jednotlivci – měli bychom se primárně zaměřit na investice, které přinesou největší pokrok. Tedy takové, jež pro lidi, planetu a budoucí generace představují nejvyšší návratnost.

Zlepšit život chudší polovině světa

A v tom je ten háček: nejlepší investice nemusí nutně představovat žhavé téma, které by budilo pozornost médií a celebrit. Spolupracoval jsem s více než stovkou předních světových ekonomů a několika laureáty Nobelovy ceny, abychom společně přišli na to, které z těch mnoha globálních cílů nabízí největší návratnost investic.

Na stovkách stran recenzované, bezplatně dostupné studie jsme určili dvanáct nejrozumnějších postupů, jimiž můžeme chudší polovině světa zlepšit život. Jde však o řešení, která se obvykle netěší přílišnému zájmu médií, byť jsou levná a neskutečně účinná.

Pokud má těhotná žena nedostatek základních živin a vitamínů, značně se tím zpomaluje vývoj mozku a růst dítěte. V takovém případě bude mít dítě po celý život nevýhodu. Za pouhých 2,31 dolaru však můžeme nastávající matce poskytnout základní multivitaminové doplňky stravy, díky kterým se z jejího dítěte vyvine zdravější, chytřejší a produktivnější jedinec. Každý dolar vynaložený na výživové doplňky pro těhotné může mít ekonomický přínos až 38 dolarů. Nejde přitom o žádnou utopickou vizi, nýbrž o proveditelné a ověřené řešení, jež můžeme ihned uvést do praxe.

Vzdělanější dítě bude produktivnější

Dalším jednoduchým, leč účinným řešením, je investice do vzdělávání. V nejchudších zemích světa umí číst a psát pouze jedno z deseti dětí ve věku deseti let. Zde bychom měli jednat nejen proto, že se jedná o správnou věc, ale především abychom předešli budoucím konfliktům a závislosti na naší pomoci. Pomůžeme jim psát svou vlastní historii.

Většina škol rozděluje žáky do tříd podle věku, bez ohledu na jejich skutečné dovednosti. To vede k tomu, že část studentů nestíhá, zatímco ten zbytek se nudí. Řešení takové situace je jednoduché, leč převratné: individuální výuka dětí podle úrovně jejich schopností. Možná si říkáte, že na to nebude dostatek učitelů, ovšem dnes již máme k dispozici moderní technologie. Pouhá hodina denně s výukovým programem na tabletu může dítěti pomoci se čtením, psaním a základními matematickými dovednostmi.

Nespočet studií potvrdilo, že i když se zbylých sedm hodin výuky bude nadále odehrávat v tradičním a neefektivním pojetí, za rok se děti naučí tolik, co by jim běžně zabralo tři roky. Náklady přitom nejsou nijak vysoké – sdílený tablet vyjde na zhruba 31 dolarů na žáka za rok. Jde však o investici s ohromnou návratností, neboť vzdělanější dítě bude v dospělosti produktivnější, což řečí peněz představuje přínos v hodnotě 65 dolarů za každý vynaložený dolar. Taková investice je skvělým dlouhodobým řešením, které nám pomůže ke stabilnějšímu a soběstačnějšímu světu.

Dále existují přesvědčivé důvody, proč se zaměřit na boj s nemocemi, které již byly v bohatých zemích vymýceny, jako je například malárie či tuberkulóza. Z těch se staly nemoci chudých. Přitom by stačilo poskytnout lidem v postižených oblastech moskytiéry a lepší dostupnost léčby malárie, a rázem bychom jen v Africe zachránili 200 000 životů ročně, což představuje návratnost 48 dolarů za každý vynaložený dolar. U zdravých, produktivních jedinců je totiž větší pravděpodobnost, že budou pracovat, inovovat a přispívat světu, z čehož nakonec budeme těžit my všichni.

Do roka zvládnout víc než za deset let

S novým rokem bychom měli zahodit dlouhé seznamy plné nereálných cílů, a raději se zaměřit na to, co doopravdy funguje. Jako předsevzetí si pak můžeme dát, že se pokusíme alokovat všechny dostupné zdroje – náš čas, pozornost, finance či politickou moc – tam, kde mohou přinést největší užitek a zlepšení životní úrovně.

Pevně doufám, že v roce 2025 přestanou vlády a instituce váhat a zaměří se konečně na řešení, která nám přinesou největší užitek. Budeme-li se soustředit na to, co skutečně funguje, můžeme do roka zvládnout víc než za posledních deset let plných nejistých kroků. I jako jednotlivci můžeme přispět svým malým dílem k tomu, aby se rok 2025 stal odrazovým bodem, kdy jsme začali brát celosvětový pokrok vážně.

Autor je prezidentem Kodaňského konsensu a hostujícím pracovníkem Hooverova institutu Stanfordovy univerzity. Jeho poslední vydanou knihou je „Best Things First“