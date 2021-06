Návrat ke kořenům

PRAHA V naší krajině dnes chybí pestrost, souvislost a rozmanitost, která jí byla až do komunistické éry vlastní. Jednou z možností, jak tyto prvky do prostoru kolem nás vrátit, je i opětovná výsadba alejí či stromořadí, obnova drobných sakrálních památek a původních cest a cestiček, propojujících lidská sídla. V době mého starostování v Jesenici u Prahy jsme se rozhodli obnovit alej v místní části Osnice.

Jesenice se rozkládá z velké části i na nezastavěných pozemcích, většinou polích, scelených do velkých lánů. Naším cílem bylo vytvoření původní rozmanité krajiny tak, abychom jí vrátili bývalou pestrost, ale i zároveň schopnost například zadržovat vodu, ukazovat cestu či upozornit kolemjdoucí na dávnou událost.

Stromořadí podél cyklostezky v Osnici Ve Struhách je složeno z 50 stromů a 138 keřů různých druhů. Vybrali jsme duby, kaštany a staré historické ovocné odrůdy, jejichž plody jsou doplňkovou potravou pro řadu volně žijící zvěře a samotné rostliny jí tvoří útočiště a ochranu. Cílem bylo zachování vhodných životních podmínek pro divokou zvěř, která u nás žije.

Vysazování alejí a stromořadí sahá v naší vlasti hluboko do historie, dokonce Středočeský kraj je krajem s nejvyšším počtem alejí. Již císařovna Marie Terezie nařídila v roce 1752 sázet stromy podél všech nových silnic.

Aleje vytvářené výsadbami ovocných stromů podél komunikací a vodních toků jsou pro ČR typické, a i nepravidelným charakterem používaných dřevin dávají zcela mimořádný ráz krajině, malebnost a současně úpravnost. Stromořadí chrání v létě cestovatele před slunečním žárem, ocení to pěší, cyklisté i řidiči, v noci nebo za deště usnadňuje alej orientaci, působí jako přírodní větrolam, v zimě snižuje riziko tvoření sněhových jazyků, omezuje hluk. Každý vzrostlý strom je domovem desítek nebo i stovek druhů rostlin a živočichů.

Naši předci věděli, jak se starat o okolí, tak aby jim umožnilo přežití. My se to postupně učíme. Chceme-li i našim dětem předat krajinu malebnou, pestrou a rozmanitou, vhodnou k životu jak pro lidi, co ji obývají, tak i pro rostliny a zvířectvo, musíme se zpátky vrátit k našim kořenům.