Na traverze nad New Yorkem. Imigranti i osobnosti roku 2025

Letos je na obálce hned osm lidí: architekti umělé inteligence. Sedí na ocelové traverze vysoko nad New Yorkem a klimbají nohama ve vzduchu.
Pokud máte pocit, že už jste tu fotku někde viděli, nepletete se. Byla černobílá, vznikla 20. září 1932 a jmenuje se „oběd na vršku mrakodrapu“. Je tak slavná, že o ní dokonce v roce 2012 natočili hodinový dokument.
Tehdy na nosníku nad Manhattanem sedělo jedenáct lidí. Byli to stavební dělníci, kteří stavěli mrakodrap na Rockefeller Plaza, pojídali z krabiček a pytlíků, co si přinesli k obědu, a taky klimbali nohama. Úplně na kraji sedí jeden s flaškou placatkou v ruce. Samozřejmě že se pátralo po tom, kdo že tam sedí. Evidentně imigranti první generace, snad i mohawský Indián. Když se natáčel ten film, podařilo se čtyři identifikovat. Taky toho s placatkou: byl to Slovák Gustáv (Gusti) Popovič. Vydělávali 60 dolarů za týden (dneska by to bylo 1400 dolarů), dvakrát víc než ti, kdo pracovali dole na zemi.
Všichni na fotce vypadali tak autenticky, že okouzlili celý svět: hle, odvážní muži, kteří přišli za svým americkým snem. Ale žádná reportážní momentka to nebyla, fotograf Ebbets ji naaranžoval na zakázku jako symbol naděje a pokroku: Velká krize skončila!
Ta letošní fotka je barevná a na traverze sedí šest mužů a dvě ženy. Pár z nich jsou taky imigranti. O všech víme, jak se jmenují a co dělají: Marku Zuckerbergovi patří Meta čili Facebook, Lisa Su je prezidentkou čipové firmy AMD, nejbohatšímu občanovi světa Elonu Muskovi říká pane xAI i Tesla, Jensen Huang šéfuje nejdražší firmě světa NVIDIA, Sam Altman založil OpenAI, Demis Hassabis má Nobelovu cenu a vede Google DeepMind, Dario Amodei šéfuje firmě Anthropic, Fei-Fei Li se říká kmotra AI a založila WorldLabs. Patrně jen umělá inteligence ví, kolik toho vlastní i vydělávají, ale nedivil bych se, kdyby to bylo víc, než dají dohromady všichni stavební dělníci světa.
K té traverze, jak jistě tušíte, se nikdy nepřiblížili, protože je na ni digitálně umístil autor obálky. Pokud si však myslíte, že tím autorem byla umělá inteligence, pletete se, byl to klasicky vystudovaný malíř z Chicaga Jason Seiler, který se rekvalifikoval na digitálního tvůrce. (Jo, tak už to dneska chodí.)
Ale co symbolizuje těch osm lidí, které malíř – digitální tvůrce na traverzu posadil, či přesněji dílo ajťáků i dalších konstruktérů, jimž šéfují? Pokrok? Jistě! Naději? Snad! Nebo strach? To nepochybně taky!
Máme se těšit, co z toho převáží? Nebo se toho máme bát?
Netuším. Každopádně veselé Vánoce, pro jistotu.