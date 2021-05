Zápisy v kronikách přibližují historii novým generacím

OSTRAVA – JIH Na konci dubna si nejlidnatější městský obvod Ostravy připomněl 76 let od chvíle, kdy byl náš prostor osvobozen Rudou armádou a československými jednotkami. Už 76 let, nebo teprve? Jsou to tři lidské generace a mezi nimi dohasíná válečná paměť.

Právě v řádcích pamětí zapsaných v obvodní kronice si lze připomenout poslední místní fáze války. Loni vytvořil náš současný kronikář Petr Lexa Pendík na válečné téma i publikaci, v níž je popsán i postup osvobození Zábřehu, Výškovic a Hrabůvky. Eduard Petruška pro obvodní kroniku v 50. letech zachytil osvobození dne 30. dubna 1945 následovně: „Lidé se vyhrnuli ze sklepů na ulici a začali vítat své osvoboditele. Po shluku lidí na křižovatce Březinovy a Pospolité ulice začaly najednou padat miny. Nastal zmatek, vojáci zalehli, připravili zbraně ke střelbě a civilní obyvatelstvo utíkalo zpátky do krytů. Několik občanů z Pospolité ulice bylo těžce zraněno. Nadějná dívka Marta Mašková za několik dnů v nemocnici zranění podlehla, občan Jindřich Vašíček zemřel na následky zranění příští den. Lehčí zranění utrpěl občan Huk, jenž přišel o tři prsty na rukou, a také občan a občanka Maškovi. Bylo tu zraněno také šest sovětských vojáků, z nichž tři smrtelně. Za čtvrt hodiny byla na totéž místo vypálena další dávka min. Sovětské vojsko po příchodu do Družstva se ubytovalo v řadě domů a vil. V domě občana Eduarda Petrušky na Horní ulici č. 78 se usídlila třicetičlenná posádka s vysílačkou, u souseda Žáčka na Horní ulici č. 82 se ubytovalo sovětské velitelství. Na nádvoří Petruškova domu byla postavena dvě děla. Při vyústění úvozu Polanecké dráhy byla postavena tři děla zamířená na Bělský les. […] Jiné části sovětské armády postupovaly dále směrem na Vítkovice. Tu na křižovatce Zengrovy a Místecké ulice již předtím tanky zastavily Němcům ústup.“ Právě na západní hranici nynějšího městského obvodu Ostrava-Jih začalo osvobozování moravské části Ostravy. Během bombardování od roku 1944 osvobozovacích bojů došlo k značnému poškození zástavby na území Zábřehu a Výškovic, zatímco Hrabůvka přežila válku bez vážnějších následků. Dobová kronika líčí následky války ve Výškovicích následovně: „Bilance škod nebyla právě radostná: 53 domů těžce poškozených, 38 domů lehce poškozených. Vezmeme-li v úvahu, že v té době čítala obec asi 150 domů, patří Výškovice k obcím, které těžce splatily svůj podíl na osvobození.“ Dnes se na území obvodu nachází tři pomníky věnované obětem 2. světové války, které byly zhotoveny z veřejné sbírky v letech 1945–1947. Nejhonosnější je pomník se skulpturou vězně a se jmény šedesáti zábřežských občanů na podstavci, který zhotovil v roce 1946 akademický sochař Rudolf Doležal. Původně stál proti Ostravar aréně, dnes ho najdete na Hulvácké ulici, kam byl přesunut v 80. letech. V blízkosti řeky Odry je pomník připomínající překročení řeky 30. dubna 1945 osvobozující armádou a také pomník věnovaný padlým Rudoarmějcům. O pomníky pečuje městský obvod Ostrava-Jih a každoročně se u nich koná pietní akce v den osvobození. MARTIN BEDNÁŘ, starosta Ostrava-jih, ANO