USA posilují ostrov Guam. „Hrot kopí“ už umí sestřelit jadernou raketu a vrátí se na něj mariňáci

Od příštího roku ho také posílí až čtyři tisíce mariňáků, kteří se tam přesunou z japonského ostrova Okinawa. Washington se na jejich odchodu s Tokiem dohodl již v roce 2012. Bude to tak poprvé od studené války, kdy bude tento tichomořský ostrov hostit větší kontingent námořní pěchoty.

Guam má velmi výhodnou strategickou polohu. Z jeho břehů je to blíž do Číny či Severní Koreje než na Havaj, neřkuli na americkou pevninu. To z něj dělá ideální předsunutou základnu - v jazyku Washingtonu přezdívanou „hrot kopí“ - pro projekci americké síly v Tichomoří.

Vzdálenost 2700 kilometrů od Tchaj-wanu z něj zároveň dělá zdaleka nejbližší základnu na americké půdě, jež by byla schopna reagovat v případě čínské agrese proti ostrovnímu sousedovi. Drtivá většina válečných her, které v minulosti simulovaly napadení Tchajpeje Pekingem, počítaly s rychlou reakcí amerických letounů a plavidel z Guamu jako klíčovým prvkem americké pomoci. Tyto síly měly Pekingu bránit v ovládnutí ostrova do doby, než Washington stihne přesunout k Tchaj-wanu další prostředky z více než dvanáct tisíc kilometrů vzdálené Kalifornie.

Nejpokročilejší z naváděných střel

Hlavní roli v takové zdržovací bitvě by hrály útočné ponorky s jaderným pohonem třídy Virginia. Jejich hlavní přednost spočívá ve značné rychlosti a teoreticky neomezené výdrži pod vodou. Není proto náhodou, že koncem listopadu se na Guam trvale přesunula ponorka USS Minnesota, a brzy ji mají následovat další.

Už teď z Guamu operují čtyři starší útočné ponorky třídy Los Angeles. Podle velké válečné simulace, kterou před dvěma lety provedl think tank CSIS, byly americké síly schopny čínskou invazi na Tchaj-wan zadržet, ale jen za cenu značných ztrát. Dohromady ztratily tucet ponorek a zhruba dva tisíce námořníků.

Z Guamu v tomto roce také startovaly americké strategické bombardéry, které testovaly použití hypersonických raket. Tyto zbraně létající až pětinásobkem rychlosti zvuku jsou považovány za to nejpokročilejší, co je ve sféře naváděných střel k dispozici. Na rozdíl od balistických raket či střel s plochou dráhou letu putují hypersonické zbraně ke svému cíli po nepravidelné trajektorii a pro nepřítele je tak výrazně těžší je sestřelit. Známým typem této zbraně je ruská střela Kinžal (Dýka), kterou Moskva opakovaně použila na Ukrajině. Její slabinou je však dosud značná nepřesnost.

Výhoda i slabina

Ze všech uvedených opatření, která Američané na Guamu provádějí, je evidentní, že bude tvořit klíčový díl jejich obrany v regionu. To, co je jeho výhodou – tedy blízká poloha k nepříteli – je však zároveň jeho slabinou. Jinými slovy Guam je příliš izolovaný, než aby mu v případě velkého konfliktu v Pacifiku mohlo americké letectvo či námořnictvo přispěchat rychle a efektivně na pomoc. Zejména v první fázi války by tak byl relativně zranitelný proti nepřátelskému útoku.