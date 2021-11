Ostrý start. Přejme 13. premiérovi štěstí, budeme je potřebovat

V neděli jej dokonce jmenoval za poněkud bizarních opatření, protože hlava státu je v covidové izolaci.



S politickým vývojem ostře kontrastuje covidová epidemie, jsme na absolutně nejhorších počtech nakažených a čekají nás, jak pravil šéf lékařské komory, pekelné Vánoce.



Někteří prezidentovi proto vyčítají, že chce zdržovat a hodlá si promluvit jednotlivě s ministerskými kandidáty. Jenže na to má nárok a u prezidentů je to zvykem. Co u jedněch chválíme, neměli bychom u těch, které nemáme tolik rádi, hanět.

Vláda se chopí moci pravděpodobně během dvou týdnů nebo nejpozději začátkem roku. Do té doby se už s epidemií nedá mnoho udělat.

Má-li Fialova garnitura nějaké zázračné covidové recepty, bude mít možnost se předvést nejpozději v okamžiku, kdy k nám dorazí vlna varianty omikron.

Fialův kabinet slibuje jen funkční řešení. Přejme 13. premiérovi štěstí, budeme je potřebovat.