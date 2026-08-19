Osudová data: Česko i Evropa po válce, po zdi a po…?

Tradiční chronologický přehled:1618 (pražská defenestrace a počátek třicetileté války), 1848 (revoluce národů a Slovanský sjezd), 1918 (vznik Československé republiky), 1938 (Mnichovská dohoda), 1948 (únorový převrat a počátek čtyř dekád let komunismu), 1968 (srpnová invaze). Tady obvykle řada končí, protože sametová revoluce do osmičkového schématu o rok nezapadá.
|
Čelééém vzad? Ivan a Cecil Rhodes v éře kultury paměti
Řekl bych ale, že klidně můžeme dodat ještě jeden novější a docela zásadní letopočet: 2008. V Americe odstartovala globální finanční krize, jejíž důsledky zatraceně otřásly také naší ekonomikou a na Pražském hradě proběhla druhá prezidentská volba Václava Klause, jež otřásá zdejším parlamentně laděným politických systémem dodnes.
Byla totiž tak ostudná, že to vedlo proti veškerému soudnému rozumu – pozor, soudný rozum ne vždy musí souznít s rozumem tzv. selským! – a následnému nedomyšlenému zavedení přímé volby prezidenta. Paradoxně nejvýbušnějším politickým tématem roku byla smlouva o umístění amerického protiraketového radaru v Brdech, provázená demonstracemi i hladovkami, kterou ovšem o rok později bohužel Obamova administrativa spláchla se stolu a dnes po ní neštěkne ani náš pes Ben.
Mají tahle osudová data k historii zhruba stejný vztah jako astrologie k astronomii. Ale řekněme si, že v tom nelítáme sami. Tradičně exaktní Němci mají ne letopočty, ale hned konkrétní datum: 9. listopad. Má dokonce speciální název „Schicksalstag“ čili osudový den. Zase chronologicky: 9. listopad 1918 (konec monarchie a vznik Výmarské republiky); 9. listopad 1923 (Hitlerův mnichovský „pivní“ puč, úhelné datum vzestupu nacismu); 9. listopad 1938 „křišťálová noc“, symbolický zlomový krok k rasovému násilí a nakonec holokaustu; a 9. listopad 1989, pád Berlínské zdi jako ikonické datum pádu sovětského panství ve střední a východní Evropě a konec studené války.
|
Jesse a Luz. Když se do plánované berlínské oslavy hegemonie árijské rasy vloudila chybička
Mimochodem, směs pozitivních i negativní konotací 9. listopadu (naše osmičky jsou na tom ovšem podobně, tak už to holt v téhle „datové astrologii“ chodí) je tak výbušná, že když němečtí zákonodárci v roce 1990 uvažovali o svátku sjednocení Německa, pro jistou se dni pádu Berlínské zdi, který se samozřejmě nabízel jako ideální symbol, vyhnuli a zvolili jako Den německé jednoty (Tag der Deutschen Einheit) 3. říjen, kdy bylo sjednocení vyhlášeno.
Jak už jsem se zmiňoval v posledním Posledním slově, trávím teď čas překládáním knihy Timothyho Gartona Ashe o Evropě. I on píše o podstatných datech, byť je nenazývá osudovými a shoduje se v jediném z už zmíněných. Dělí moderní dějiny našeho kontinentu na éru poválečnou (post-war) od 8. května 1945 do 9. listopadu 1989 a éru po pádu Berlínské zdi (post-wall) od 9. listopadu 1989 do 24. února 2022, kdy Putin zákeřně napadl Ukrajinu.
Pokud jde o dobu současnou, neuděláme chybu, když řekneme, že taky bude „post“. Zato chybu uděláme, když nenapřeme všechny síly proti tomu, aby ji jednou někdo mohl označit jako dobu postdemokratickou.