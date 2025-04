Den, kdy Britové osvobodili Bergen-Belsen. Josef Čapek se toho nedočkal

Dobešova díla jsou dohledatelná na řadě výtvarných aukcí. Za druhé světové války si jej záhy vyhmátlo gestapo a Dobeš skončil v koncentráku. Přežil. V listopadu 1945, tedy pár měsíců po osvobození, se jeho dílo objevilo na ostravské výstavě Věznění a umučení věnované umělcům, které za války postihl podobný osud jako Josefa Dobeše.

V Sachsenhausenu, koncentračním táboře u německého města Oranienburg, Dobeš namaloval portrét spoluvězně, slavného malíře, ilustrátora a spisovatele Josefa Čapka. Autora dětské knihy Povídání o pejskovi a kočičce, za niž ale v hledáčku nacistů nebyl, leda tak za díl, kdy pejsek s kočičkou slavili 28. říjen, tedy den vzniku samostatného Československa.

Josef Čapek vadil Němcům jinak. Společně tvořil se svým bratrem, spisovatelem Karlem Čapkem, který byl pro fašisty svými názory i dílem jedním z úhlavních nepřátel říše. Té se nepozdával ani Josef. A to nejen kvůli karikaturám, které nezobrazovaly Hitlera, fašismus či myšlenky německého národního socialismu v podobě, která by se nacistům líbila. Humor a ironie, a ještě ke všemu z demokratického světa, nepatřily k disciplínám, které by nacisté vnímali jinak než tak, že se mají vymýtit.

Pro Josefa Čapka si gestapo přišlo 1. září 1939. Spolu s bratrem Karlem patřili k nejvýraznějším a nejznámějším českým vlastencům z řad spisovatelské nebo umělecké scény první republiky.

Karel Čapek by v lágru skončil dozajisté také. Kdyby žil. O rok dříve, 25. prosince 1938, ale zemřel.

Josef Čapek prošel hned několika koncentráky. Byl v Dachau, Buchenwaldu, Sachsenhausenu a nakonec v Bergen-Belsenu. Jeho žena Jarmila za něj a jeho propuštění u Němců po celou válku na nejvyšších možných místech protektorátu orodovala. „Pro ně to ale byl český šovinista. Pustit pisálka, který si z Němců dělal před válkou srandu? Vydal knížku karikatur Diktátorovy boty, v níž zesměšňoval führera…“ uvedl k marné snaze básník a spisovatel Miloš Doležal, který se Josefu Čapkovi a jeho příběhu věnuje.

Do Bergen-Belsenu Josefa Čapka převezli na konci února roku 1945. V koncentračním táboře v Dolním Sasku vypukla epidemie skvrnitého tyfu. Vězni tam bez pomoci umírali po desetitisících. 15. dubna tábor osvobodili Britové. Josef Čapek se toho nedočkal. Podle některých svědectví byl naživu ještě dva dny před osvobozením. Tedy 13. dubna.

„Vězni vynesli jeho básně a kresby, které pak předali Jarmile. Vedle temných ilustrací najdete spoustu hrajících si dětí, kluků cvrnkajících kuličky, holek s míčem. Fascinuje mě, že ani tam do poslední chvíle nerezignoval na hravost a tvořivost, když měl před očima mučení a umírání,“ popsal Doležal.

Básně z koncentračního tábora, které poprvé vyšly v roce 1946, popisují čirou hrůzu nacistického lágru. Je to hodně trýznivé čtení. A vzniklo jenom kvůli tomu, že diktátora a zlo Josef Čapek pojmenoval diktátorem a zlem.