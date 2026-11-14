Otázky pro Hamleta: Má se vražda promlčet? A co jste dělali před 20 lety?

Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc prosazuje zákon, podle něhož by byla vražda nepromlčitelná. Dnes se v praxi promlčuje po 20 letech. Od platnosti trestního zákoníku z roku 2009 platí 30 let, ale zatím se uplatňuje pro pachatele příznivější dvacetiletá lhůta, která byla napsána v zákoně v době spáchání skutku, pokud se teď promlčují činy spáchané do listopadu 2006.
A zločiny genocidy jsou nepromlčitelné, proto mohl někdo ještě nedávno zkoušet otevřít třeba zločiny spojené s koncem války v roce 1945 a s odsunem. Třeba takzvaný postoloprtský masakr se vyšetřoval ještě relativně nedávno.
Nedávno se psalo i o tom, že se promlčela po 20 letech vražda kmotra podsvětí Františka Mrázka a roky předtím vražda na kraji Plzně, za kterou seděl Jiří Kajínek. Vždy se idealisticky píše, že kdyby se vrah přihlásil policii, tak už ho nechají jít.
Jenže to je blbost, protože takhle se nikdo nikdy nepřihlásí. Co kdyby se pak našla nějaká klička, jak dotyčného přece jen postihnout? A i kdyby se ta klička nehledala, tak se stejně nikdo přiznávat dodatečně nebude. Proč by to dělal?
Podotýkám, že se promlčují samozřejmě i všechny ostatní méně závažné zločiny, než je vražda, a to i za kratší dobu.
Navrhovatelé zákona a příznivci nepromlčitelnosti vražd celé téma promlčení podávají téměř jako dějinný omyl v právu. Jak je to sakra možné, že jde vražda promlčet? Kdo to napsal do toho zákona?
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Promlčování zločinů má přitom svůj filozofický i praktický význam a je to pochopitelné. Na to člověk nemusí vychodit právnickou fakultu. Zavedlo se proto, aby se justice nemusela zatěžovat starými kauzami, ke kterým se těžko shánějí svědci a důkazy. Protože jinak by je musela policie pořád mít vůli prověřovat a vyšetřovat. Možná víte, že existuje policejní tým Tempus, který se specializuje na kriminalistické pomníčky. Z hlediska diváků detektivek to sice vypadalo efektně, když zatknul někoho skoro po 20 letech, třeba podezřelé z vraždy mafiána Běly v Úvalech. U soudu už se ale efekt často vytratil. Svědky bylo těžké přesvědčit k výpovědi, snadné ovlivnit, soud těžko uvěří něčemu, co si někdo vybavuje z hloubi paměti po 20 letech.
Zásah shůry
Položme si jednoduchou otázku, kolik je vražd, kde by kvůli promlčení nebylo spravedlnosti učiněno zadost, protože byl po letech k dispozici viník a dostatek důkazů na odsouzení? Je potřeba si také uvědomit, že to promlčení má omezení. Když je někdo obviněn třeba po 18 letech a pak běží řízení, třeba i po delší době, než je 20 let, tak už ta lhůta padá a nehraje roli.
Přesto nelze pominout ani argumenty druhé strany, jednak ty morální a pak také že nepromlčení je jednoduchá změna, za kterou „nic nedáme“.
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Mohu uplatnit ještě jeden úhel pohledu. Promlčení je trochu něco jako prezidentská milost. Nepragmatický zásah shůry do práva. Co nestihlo „semlít“ za dvacet (třicet) let, tak už nechme spravedlnosti mimo tento svět, pokud v ni věříte.
Já bych proto jako poslanec v této apolitické věci asi zvedl ruku „proti“ a promlčení ponechal. Ale má to i svůj praktický význam, protože zrušením promlčecí doby se zvětšuje moc státu proti moci jednotlivce a trochu omezuje právo na obhajobu. Představte si, že by vás někdo obvinil z vraždy spáchané před dvaceti lety. Jak se budete účinně hájit, když si z té doby nic nepamatujete a ani pořádně nevíte, co jste dělal 14. listopadu 2006 v sedm ráno.