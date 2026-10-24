KUBA: Ministr kultury, nebo spíš ministr kulturních válek? 17. listopad patří nám všem

Připomínka událostí 17. listopadu na Národní třídě přece není nějakou lokální pražskou akcí. Je záležitostí nás všech. Tam v roce 1989 začaly události, díky nimž jsme získali svobodu. A byli tam studenti ze všech koutů naší země. Jsem ročník 1973 a revoluci jsem zažil jako student ve stávkovém výboru v Budějovicích. Spojili jsme se tehdy za několik dní po celé zemi.
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Podpora takové akce ve chvíli, kdy ji ministr odmítne, je nejen pro mě, ale pro všechny kolegy z vedení kraje důležitým symbolem a chtěl bych vyzvat případně další kraje a města, aby se k naší podpoře symbolicky připojily.
Občanská společnost je klíčem ke zdravé demokracii, která se u nás začala rodit právě 17. listopadu 1989, a organizace, které oslavy pořádají, to nejen připomínají, ale každoročně připravují kvalitní kulturní a společenský program. A aby mohl být pro všechny, bez vstupného, tak to zvlášť u takovýchto akcí bez podpory nejde.
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Nepodpořit jako ministr takovou akci je prostě hloupé. A možná ještě hloupější je argumentace, že kapela J.A.R. hrála každý rok 17. listopadu v Lucerně bez dotací. Je to asi pravda, ale tam se platilo vstupné. Odlišit akci se vstupným a bez vstupného by pro ministra kultury nemělo být úplně těžké.
A bohužel, jak už to v české politice bývá, se za kulturní války a silná slova schovává neschopnost řešit reálné problémy, které země má. Nedat dotaci pár stovek tisíc na akce na Národní třídě, abych fanouškům silných gest ukázal, jak šetřím, a pak jít odhlasovat schodek s nesmyslným deficitem 380 miliard? Ať si to každý přebere sám.
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Jako politik si uvědomuji, díky čemu můžeme dnes svobodnou politiku vést, díky čemu můžeme nesouhlasit, debatovat a dokonce spolu bojovat o prosazení navrhovaných řešení. Je to díky společenské změně, která začala na Národní třídě, a občanské společnosti, která ji tam započala. Nepodpořit takové výročí znamená buď nepochopení, nebo vyhlášení kulturní války těm, kterým by každý politik, který to s Českem myslí dobře, měl být spíš vděčný.
Přestaňme vést kulturní války a pojďme spíš posouvat Česko dopředu.
Autor je jihočeský hejtman, lídr hnutí Naše Česko.