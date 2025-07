Otto Skorzeny – veskrze záporný hrdina

Poslední slovo 20:00

Letos to s těmi slavnými dny na začátku prázdnin vyšlo neslavně. Den slovanských věrozvěstů (nikoliv „zvěrozvěstů“, což lze bohužel na webu také dohledat…) vychází na sobotu a upálení Jana Husa na neděli. To si člověk říká, jestli by se neměl porozhlédnut po něčem, co by sice stálo za připomenutí, ale rozhodně by to nebylo nic k oslavě. A jak praví lidová moudrost, kdo hledá, najde.