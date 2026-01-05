Hovory z oválného domu, kde se rodily teze Okamurova novoročního projevu

Přinejmenším v jednom ohledu překonal Tomio Okamura amerického prezidenta Donalda Trumpa. Dokonce všechny americké prezidenty počítaje Williamem Taftem, který nechal v roce 1909 zřídit Oválnou pracovnu. Okamura má celý oválný dům. V tomto prostoru, zbaveném všech nežádoucích koutů, se rodily teze i jeho novoročního projevu z roku 2026.

Ondřej Neff | foto: Lidovky.cz

Projev nadchl jeho straníky. Představujeme si, jak asi taková setkání probíhají.

Straník: Byl jste skvělý, předsedo! Natřel jste jim to, že nevědí, kam dřív skočit. Po tomhle projevu se vláda úplně podělá.

Okamura: Ne tak nahlas! Naše strana je součást vládní koalice.

Straník: Kdo by se staral o takovou maličkost. Sázel jste to správně, jednu pecku za druhou. Nejlepší bylo, jak jste řekl, že naše republika skočí z bruselského vlaku. To se mi moc líbilo. Jenom bych rád věděl, jak z něho budeme skákat. Bude to za jízdy, nebo počkáme, až zastaví? Ono přece jenom ti důchodci a ty matky s dětmi, co je vláda okrádá, aby mohla podporovat Ukrajinu, by z jedoucího vlaku skákali asi těžko.

Hysterik, jenž táhne vládu dolů. Jak Okamura škodí vládnímu ratingu

Okamura: Nesmíte to brát úplně doslova. Skákání z vlaku, to je metafora. Taky byste to neměl říkat tak hlasitě. On pan Babiš čeká na bruselský vlak vždycky na nádraží, protože veze dotace Agrofertu. Kdyby se vlak zastavil někde v polích, Agrofert by zkrachoval. Je to všechno míněné v širokých geopolitických souvislostech, ne doslova.

Straník: Pane Okamura, vy jste hlava. Taky nejsem blbej. Multipolární svět, že jo? (spiklenecky mrká)

Okamura: Přesně tak. Světem se žene vichr revoluce a v čele je Donald Trump. Ten vymete bruselskou veteš železným koštětem.

Straník: Myslíte, že ta jeho Delta Force obsadí Brusel a vytáhne Uršulu ve tři ráno z postele a odveze do New Yorku?

Okamura: Nic není vyloučeno, příteli. Donald si už chystá základnu v Grónsku.

Za svým projevem si stojím, řekl Okamura. Macinka si pozve ukrajinského velvyslance

Straník: (obdivně) To mě nenapadlo. To jsou ty souvislosti, viďte? Jen mě mrzí, že jste v tom projevu zapomněl, že si Zelenského ukrofašisti dělají záchody ze zlata.

Okamura: Že vy ale jste nepozora! Zlatý záchod byl ústřední motiv mého projevu! Jak jste to mohl přehlédnout?

Straník: Moc se omlouvám. Těžko se ve všem vyznat. On pan Trump je přítel pana Putina, viďte?

Okamura: V tom je naše velká naděje.

Straník: Jenže pan Putin se na pana Trumpa zlobí, že místo Uršuly ve tři ráno vytáhl z postele pana Madura. Já do téhle chvíle nevěděl, že je pan Maduro hodnej. Četl jsem o něm, že mučí lidi a kšeftuje s heroinem!

Novoroční rozeštvávání zafungovalo, pánové Hřib a Okamura mohou být spokojení

Okamura: Nesmíte podléhat vlivu režimních médií, příteli! Heslo dne zní – ruce proč od Madura!

Straník: Páni! Už mi to došlo… Připravujete další projev, viďte? Jsem svědek historické chvíle…

Okamura: Zatím si to nechte pro sebe. Mimochodem, vy jste šikovný člověk, dobře orientovaný, máte kontakt. Nevíte, kde by se dala za rozumné peníze sehnat zlatá mísa do kulatého záchodu?

