Názor

Víte, co je to Overtonovo okno? Ten výraz (podle amerického právníka Overtona) ukazuje, jak se otevírají šance pro prosazování idejí. Jak něco, co se zprvu jeví jako nemyslitelné, může získat statut radikální, pak přijatelný, pak rozumný, pak populární a nakonec legální.